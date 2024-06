12 juin - Bienvenue au mercredi de la double peine, où nous devons digérer les nouvelles perspectives de la Fed et les données de l'IPC en l'espace de quelques heures. Le titre, bien sûr, est "ILS L'ONT FAIT ! La Réserve fédérale a revu à la baisse ses perspectives de réduction des taux d'intérêt cette année. Les responsables ne prévoient plus qu'une seule réduction d'un quart de point, qui pourrait intervenir en décembre.

Les marchés conservent leurs gains initiaux en raison de la stagnation inattendue de l'indice des prix à la consommation (IPC). Les investisseurs s'accrochent aux signes indiquant que le taux directeur de la Fed baissera rapidement l'année prochaine et continuera jusqu'en 2026.

La banque centrale a clairement reconnu "de nouveaux progrès modestes" vers son objectif d'inflation de 2 % - une amélioration par rapport à sa déclaration du 1er mai. Les derniers chiffres de l'IPC publiés plus tôt dans la matinée aux États-Unis ont renforcé la confiance dans le fait que la Fed maîtrise l'inflation. La baisse du prix de l'essence a permis aux prix de rester stables en mai. Mais ils sont encore trop élevés pour que les réductions commencent à se faire sentir. Après avoir parcouru la déclaration de la Fed et le nouveau résumé des projections économiques, Howard Schneider et Ann Saphir, notre équipe de la Fed, écrivent que la banque centrale "s'interroge sur la manière de répondre à des données qui, pour beaucoup, indiquent un ralentissement de l'inflation ... mais aussi une croissance régulière et la création d'emplois".

La possibilité d'une baisse des taux avant l'élection du 5 novembre s'est rapidement évanouie pour le président sortant Joe Biden.

De l'autre côté de l'Atlantique, la Banque d'Angleterre devrait réduire ses taux en août, selon le dernier sondage Reuters réalisé auprès d'économistes. C'est bien après les élections britanniques.

En Chine, l'indice des prix à la consommation (IPC) est resté stable en mai, ce qui laisse penser que Pékin devra faire encore plus pour soutenir la demande intérieure.

Dans l'ensemble, les perspectives de croissance mondiale pour 2024 restent bien en deçà des niveaux d'avant la pandémie, même si la Banque mondiale a revu ses prévisions à la hausse en raison d'un PIB américain plus élevé que prévu.

Comme toujours, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Retrouvez-moi sur LinkedIn.

Les titres

* Dans leurs propres mots : Réaction des analystes à la déclaration de la Fed

* Les États-Unis étendent les sanctions contre la Russie, ciblant les puces envoyées par la Chine

* Les constructeurs automobiles européens s'inquiètent de la concrétisation des craintes concernant les droits de douane

Les constructeurs automobiles européens s'inquiètent alors que les craintes concernant les tarifs douaniers se concrétisent * En graphiques : Ce que les résultats des élections européennes signifient pour les marchés

Le podcast

Le podcast de cette semaine se penche sur les six premiers mois du mandat de Javier Milei en Argentine afin d'examiner comment sa version du "néolibéralisme" s'applique à cette économie en difficulté. Rejoignez-moi, ainsi que le chef de bureau Adam Jourdan, pour découvrir l'histoire des leaders du marché libre et quelques coûteux steaks argentins.

S'il parvient à revitaliser l'économie, les gens pourraient lui pardonner... les six mois de difficultés, voire plus. Mais s'ils ne le font pas, ce pays pourrait devenir une poudrière...

Adam Jourdan

dans l'épisode 5 de mon podcast

Le graphique Un aperçu de la lutte contre l'inflation sur cinq ans par l'équipe de Reuters

Le monde réel

* Doha : La visite du prince héritier saoudien au Qatar en 2021 a non seulement permis d'enterrer une querelle amère, mais elle a également déclenché une hausse des relations commerciales qui n'a cessé de s'accélérer depuis.

* Australie : Les exportations de vin sont en passe de connaître des ventes exceptionnelles après que la Chine a levé les droits de douane qui avaient fait s'effondrer les échanges entre les deux pays.

* Washington D.C. : Chris Kirkham nous fait découvrir les concessions industrielles qui ont permis aux règles d'émission de M. Biden d'être plus souples à l'égard des camions hybrides et des SUV.

* Pékin : Katrina Hamlin, chroniqueuse à Breakingviews, affirme que les fabricants chinois de véhicules électriques contourneront les droits de douane européens.

La semaine à venir

* 13 juin : Indice des prix à la consommation (IPC) de l'Argentine.

* 14 juin : Conférence de presse de la Banque du Japon après la déclaration de politique monétaire.

* 17 juin : Philip Lane, économiste en chef de la BCE, à Reuters Newsmaker.

* 18 juin : Ventes au détail aux États-Unis