Robeco: la superformance des actifs des pays émergents sera tributaire de la Fed

Le 12 juillet 2024 à 16:34 Partager

"Malgré l’amélioration des taux de croissance des économies en développement ces 10 dernières années, les actifs émergents n’ont pas généré une surperformance significative dans les segments actions, obligations et devises". C’est ce qu’affirme Aliki Rouffiac, gérante de portefeuille au sein de l’équipe Solutions multi-actifs durables de Robeco. Pour elle cependant "les catalyseurs qui permettront à l’année du dragon de marquer un tournant pour les actifs des marchés émergents pourraient apparaître au cours de la seconde moitié de 2024".



"Alors que la Fed entame un cycle de baisse des taux, la perspective de baisses plus progressives et moins abruptes au cours des 12 prochains mois, dans un environnement économique mondial modéré, serait de bon augure pour la performance des actifs émergents", indique la gérante.



Elle ajoute que "les investisseurs devront privilégier les pays où les opportunités de portage permettent de se prémunir contre l'incertitude à court terme, une tendance désinflationniste probablement plus lente et des primes potentiellement plus élevées en raison des élections américaines à venir".