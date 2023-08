La roupie indienne a reculé vendredi, plombée par la faiblesse du sentiment de risque et la remontée du dollar à l'approche du discours du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell.

La roupie était à 82,66 pour un dollar à 11h04 IST, en baisse par rapport à 82,5725 lors de la session précédente. Malgré cette baisse, la monnaie se dirige vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis plus d'un mois.

La roupie a évolué cette semaine dans une fourchette relativement large de 82,36 à 83,12. Le rallye jusqu'à 82,36 a été provoqué par des pertes sur les positions longues en dollars après que la Reserve Bank of India ait demandé à certaines banques de cesser de prendre de nouvelles positions d'arbitrage sur des contrats à terme non livrables.

L'attention se porte maintenant sur le discours de Powell plus tard dans la journée pour des indices sur la trajectoire des taux d'intérêt. L'appétit pour le risque s'est effondré avant le discours du président de la Fed, les actions américaines ayant chuté de plus d'un pour cent.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté et l'indice du dollar a atteint son plus haut niveau depuis plus de deux mois.

"Le discours de Powell aujourd'hui et les données sur l'inflation PCE (américaine) pourraient permettre un mouvement bidirectionnel de l'USDINR", a déclaré Srinivas Puni, directeur général de QuantArt Market Solutions.

Il estime que "toute baisse de l'USDINR reste une bonne opportunité d'achat à long terme".

ANZ, avant les commentaires de Powell, a noté que la force de la croissance économique américaine a récemment dépassé les attentes et "exigera que la Fed souligne à nouveau que les taux d'intérêt doivent rester à des niveaux restrictifs pour une période prolongée, avec des risques de hausse possibles." (Reportage de Nimesh Vora ; Rédaction d'Eileen Soreng)