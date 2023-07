La roupie indienne devrait ouvrir en hausse ce vendredi, alors que le dollar américain a encore baissé sur les paris que la Réserve fédérale est proche de mettre fin à son cycle de hausse des taux d'intérêt.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 82 pour le dollar américain par rapport à 82,0725 lors de la session précédente.

La roupie a réussi jeudi à se renforcer au-delà de 82, mais n'a pas été en mesure de soutenir la demande de dollars à terme de la part des importateurs, ont déclaré certains traders. Deux d'entre eux ont déclaré qu'il était possible que la Reserve Bank of India (RBI) soit du côté de l'offre sur l'USD/INR.

Cela "ne surprendra personne si la RBI a acheté des dollars hier", a déclaré un cambiste d'une banque, ajoutant qu'il pariait sur le fait que la devise se maintiendrait à 82.

La baisse du dollar suite aux données de l'inflation américaine de juin, plus faibles que prévu, n'a montré aucun signe de pause. L'indice du dollar est tombé à 99,64, son plus bas niveau depuis avril 2022. L'indice a chuté de 2,5 % cette semaine.

Les mouvements observés sur les actifs mercredi se sont poursuivis au cours de la nuit. Le dollar s'est affaibli, les rendements américains ont baissé et les actions américaines ont progressé. Le rendement américain à deux ans est désormais inférieur de 50 points de base à son plus haut niveau de la semaine dernière et l'indice S&P 500 est à son plus haut niveau depuis 15 mois.

Les données sur les prix à la production aux États-Unis ont renforcé les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale a presque terminé son cycle de hausse des taux.

Associées aux données de l'IPC inférieures aux attentes, "ces données ont contribué à renforcer le discours sur la désinflation au sein des marchés et les ont amenés à se demander combien de hausses supplémentaires seront nécessaires", a déclaré ANZ dans une note.

Les investisseurs parient actuellement sur le fait que la Réserve fédérale américaine procédera à sa dernière hausse de taux du cycle actuel lors de la réunion des 25 et 26 juillet. Après cela, la Fed devrait rester en attente jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme de juillet du NSE ont été réglés jeudi à 82,1225 ** Prime à terme de juillet USD/INR à 3,75 paisa ** Indice du dollar en baisse à 99,64 ** Contrats à terme sur le pétrole Brent à 81,4 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,77% ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,77%.

** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 40,5 millions de dollars d'actions indiennes le 12 juillet.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 48,5 millions de dollars d'obligations indiennes le 12 juillet.