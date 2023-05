La roupie indienne devrait baisser jeudi, les inquiétudes concernant le plafond de la dette américaine ayant stimulé la demande pour le dollar, valeur refuge, et entraîné une hausse des rendements américains.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie, après avoir connu un léger répit ces deux derniers jours, reprendra ses pertes. Le NDF à un mois indique que la roupie ouvrira à 82,70-82,72 pour un dollar contre 82,66 lors de la session précédente.

Le dollar "recevra un peu d'offre" à l'ouverture, mais "il devra faire beaucoup plus" pour convaincre les chasseurs de momentum, a déclaré un trader.

L'agence de notation Fitch a placé mercredi la note "AAA" de la dette américaine sous surveillance négative, prélude à un éventuel abaissement de la note si les parlementaires ne parviennent pas à relever le montant.

Le Dollar Index est remonté à 104 et le rendement américain à 2 ans a grimpé à près de 4,40%, tous deux au plus haut depuis plus de deux mois. Les échéances les plus courtes de la courbe des taux américains ont été les plus touchées par l'impasse sur le plafond de la dette américaine.

Le point de tension maximale (lié au plafond de la dette) est fixé au 1er juin, date à laquelle les bons du Trésor à un mois rapportent près de 7 %, a indiqué DBS Research dans une note, tandis que les taux des bons du Trésor, légèrement plus éloignés, avoisinent les 5 %.

Les représentants du président Joe Biden et des républicains du Congrès ont mis fin à un nouveau cycle de négociations sur le plafond de la dette mardi, sans aucun signe de progrès, alors que la date limite pour relever la limite d'emprunt du gouvernement ou risquer un défaut de paiement se rapprochait.

Les actions américaines ont baissé dans la nuit. Les devises asiatiques ont chuté, le yuan chinois offshore passant sous la barre des 7,08 pour un dollar.

Pendant ce temps, les minutes de la réunion de mai de la Réserve fédérale américaine ont révélé que les décideurs politiques étaient "généralement d'accord" sur le fait que la nécessité de nouvelles augmentations des taux d'intérêt "était devenue moins certaine". Cependant, certains ont averti que la banque centrale américaine devait garder ses options ouvertes étant donné les risques d'une inflation persistante.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme de mai du NSE ont été réglés mercredi à 82,70 ** Indice du dollar en hausse à 103,99 ** Contrats à terme du Brent en hausse de 0,2% à 78,5 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,75% ** Contrats à terme du SGX Nifty du mois le plus proche en baisse de 0,2% à 18 240 ** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 38,6 millions de dollars au mois de mai. 23

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 15,5 millions de dollars d'obligations indiennes le 23 mai. 23 (Rapport de Nimesh Vora ; Rédaction de Sohini Goswami)