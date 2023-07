La roupie indienne est prête à chuter vendredi après que les fortes données sur l'embauche dans le secteur privé aux États-Unis aient exacerbé les craintes d'un nouveau resserrement de la politique de la Réserve fédérale.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 82,66-82,70 pour le dollar américain, contre 82,51 lors de la session précédente.

"La plupart des grands mouvements se produisent lorsque les gens s'y attendent le moins. Et après ce qui s'est passé en début de semaine, je dirais que les gens sont d'autant moins préparés", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Ce qui m'inquiète, c'est que même en ce moment, plus de gens que d'autres pensent que cette hausse (de l'USD/INR) est temporaire et qu'elle va s'inverser.

Lundi, la roupie avait réussi à atteindre 81,75 grâce à l'afflux d'actions.

Les rendements américains ont augmenté au cours de la nuit, les actions ont chuté à la suite de données plus fortes que prévu sur l'emploi et l'activité.

Le rapport ADP sur l'emploi national a montré que le nombre d'emplois privés aux États-Unis a augmenté de 497 000 le mois dernier, ce qui est bien supérieur aux prévisions, fournissant des preuves supplémentaires d'un marché du travail résistant malgré les hausses de taux de la Fed.

Parallèlement, un rapport de l'Institute for Supply Management (ISM) a montré que le secteur des services américain s'est développé à un rythme accéléré en juin.

Le rendement américain à 10 ans a dépassé les 4 % pour la première fois depuis mars et le rendement à deux ans a atteint son niveau le plus élevé en 16 ans. Une hausse des taux de la Fed de 25 points de base lors de la réunion de ce mois-ci est désormais totalement intégrée dans les prix et les probabilités d'une nouvelle hausse en novembre ont augmenté.

L'attention se porte maintenant sur les données cruciales concernant les emplois non agricoles aux États-Unis, qui seront publiées plus tard dans la journée.

"Les participants au marché attendront les données sur les emplois non agricoles ce soir pour voir si les gains d'emplois sont aussi importants que les chiffres de l'ADP le suggèrent", a déclaré DBS Research dans une note quotidienne.

"Les gains horaires feront également l'objet d'une attention particulière afin d'évaluer le degré de tension sur le marché de l'emploi.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme de juillet du NSE se sont établis à 82,5150 jeudi ** Prime à terme de juillet USD/INR à 5,5 paise ** Indice du dollar en hausse à 103,14 ** Contrats à terme de pétrole brut Brent stables à 76,5 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,05% ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 278,7 millions de dollars le 5 juillet ** Les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 278,7 millions de dollars le 5 juillet

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 42,6 millions de dollars d'obligations indiennes le 5 juillet (rapport de Nimesh Vora ; édition d'Eileen Soreng).