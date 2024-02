La roupie indienne devrait baisser à l'ouverture lundi après qu'un solide rapport sur l'emploi américain et les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell ont provoqué un plongeon dans les chances d'une réduction des taux d'intérêt en mars.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 83 pour le dollar américain, par rapport à sa clôture de 82,9175 lors de la session précédente.

Les investisseurs n'évaluent plus qu'à 15 % la probabilité que la Fed réduise ses taux lors de sa prochaine réunion en mars. L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau depuis la mi-décembre et le rendement à deux ans du dollar américain a atteint son plus haut niveau en un mois.

Les données de vendredi ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis en janvier a largement dépassé les attentes, tandis que les données de décembre ont été révisées à la hausse. Le salaire horaire moyen a connu sa plus forte hausse depuis mars 2022.

Le rapport sur l'emploi "a prolongé l'accélération de l'emploi de novembre à décembre en janvier" et les salaires ont également montré une nouvelle accélération, a déclaré Morgan Stanley dans une note.

En bref, la maison de courtage a ajouté que le marché de l'emploi "montre peu de signes d'assouplissement" et réaffirme notre opinion selon laquelle la Fed restera en attente jusqu'en juin.

Le président de la Fed, M. Powell, a répété dans une interview à l'émission "60 Minutes" de la chaîne CBS, diffusée en Asie lundi, qu'il était probablement trop tôt pour avoir la certitude de réduire les taux en mars, ce qui a encore amplifié l'impact du rapport sur l'emploi sur les obligations d'État.

Le rendement américain à 10 ans a atteint un sommet de 4,0950 dans les échanges avec l'Asie.

Les devises asiatiques ont chuté, le won coréen perdant 1,20 % et le ringgit malaisien 0,8 %. Le yuan chinois s'est affaibli à 7,21 pour un dollar américain.

Les "grands mouvements" en Asie feront baisser la roupie au-delà de 83 pour un dollar à l'ouverture, et ensuite nous "devrons juste voir comment les entrées se déroulent", a déclaré un négociant en devises d'une banque.

INDICATEURS CLÉS :

** Contrat à terme non livrable à un mois sur la roupie à 83,08 ; prime à terme à un mois sur le marché intérieur à 7,50 paisa.

** Indice du dollar en hausse à 104,06

** Brent en hausse de 0,2% à 77,5 dollars le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,07%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 37,7 millions de dollars d'actions indiennes le 1er février.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 273,4 millions de dollars d'obligations indiennes le 1er février (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Savio D'Souza).