La roupie indienne est prête à baisser mercredi après que les données sur l'inflation américaine se soient modérées moins que prévu, incitant les investisseurs à repousser encore les attentes sur la date à laquelle la Réserve fédérale réduira les coûts d'emprunt.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,10-83,12 pour le dollar américain par rapport à 83,0025 lors de la session précédente.

L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau depuis trois mois et le rendement du Trésor américain à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis deux mois. Les actions américaines ont été vendues.

Sur la base des "mouvements de taille décente" suite aux données sur l'inflation, l'USD/INR "devrait augmenter" à l'ouverture, a déclaré un cambiste d'une banque.

"A partir de là, je doute que beaucoup de traders veuillent poursuivre la hausse", a déclaré le trader, tout en soulignant que l'USD/INR "a rarement beaucoup de suivi".

Les chances d'une réduction des taux de la Fed en mars sont tombées à moins de 10 % et, en mai, à 1 sur 3, en raison de signes indiquant que l'inflation aux États-Unis est restée stable. Les investisseurs estiment désormais qu'une baisse des taux n'est probable qu'en juin.

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 3,1 % en glissement annuel en janvier, tandis que l'indice de référence a augmenté de 3,9 %. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 2,9 % pour l'inflation globale et de 3,7 % pour l'inflation sous-jacente.

"L'erreur d'aujourd'hui encouragera la Fed à signaler qu'elle n'est pas pressée de réduire les taux d'intérêt, le marché revenant à n'envisager que trois réductions de taux de 25 points de base cette année, comme le suggère le graphique à points de décembre de la Fed", a déclaré la banque ING dans une note.

Au début de l'année, les investisseurs avaient prévu plus de six baisses de taux en 2024.

L'attention se porte à présent sur les ventes au détail et la production industrielle aux États-Unis, qui doivent être publiées plus tard cette semaine, afin d'obtenir des indications sur la situation de la plus grande économie du monde.

Les monnaies asiatiques ont baissé et les actions ont suivi leurs homologues américaines.

INDICATEURS CLÉS : ** Indice du dollar à 104,80 ** Brent en baisse de 0,5 % à 82,4 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,31 % ** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 26,6 millions de dollars d'actions indiennes le 12 février.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 87,8 millions de dollars d'obligations indiennes le 12 février.