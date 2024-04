La roupie indienne chutera à l'ouverture vendredi, car il y a de plus en plus de chances que la hausse de l'inflation américaine conduise la Réserve fédérale à retarder les réductions de taux, ce qui entraînera une hausse du dollar et des rendements des bons du Trésor américain.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à 83,32-83,34 pour le dollar américain, contre 83,1850 mercredi. Les marchés financiers indiens étaient fermés jeudi.

L'indice du dollar a dépassé les 105,50 lors de la session de New York et le rendement à deux ans du dollar américain a dépassé les 5 %, les deux étant les plus élevés depuis la mi-novembre. Les devises asiatiques ont prolongé leurs pertes.

Alors que la roupie "aura sans aucun doute un problème", les chances qu'elle baisse au-delà de 83,40 sont assez faibles, a déclaré un cambiste d'une banque.

Il est plus probable que la roupie se rétablisse "tranquillement" après une baisse à l'ouverture, a-t-il dit.

Les investisseurs prévoient désormais moins de deux réductions des taux de la Fed cette année, contre trois avant une troisième lecture consécutive plus élevée que prévu de l'inflation des consommateurs américains. Les chances d'une réduction au cours de ce trimestre sont désormais inférieures à 25 %.

Les opérateurs avaient revu leurs attentes à la baisse avant même la publication des données sur l'inflation, grâce notamment à la robustesse de l'économie américaine et de son marché de l'emploi. Au début de l'année, six à sept baisses de taux étaient envisagées pour l'année en cours.

"Le marché a toujours été trop pressé d'anticiper les baisses de taux de la Fed au cours de ce cycle", a déclaré la DBS Bank dans une note.

Dans un contexte de croissance résiliente et d'inflation stagnante, "il est plausible d'affirmer que la Fed n'aura peut-être pas besoin de réduire ses taux cette année", a-t-elle ajouté.

INDICATEURS CLÉS :

** Roupie non livrable à un mois à 83,38 ; prime à terme onshore à un mois à 6,75 paisa.

** Indice du dollar à 105,25

** Brent en hausse de 0,7% à 90,4 dollars le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,56%.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 1 023,4 millions de dollars d'actions indiennes le 8 avril.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des obligations indiennes pour une valeur nette de 66,8 millions de dollars le 8 avril (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Savio D'Souza).