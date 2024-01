La roupie indienne devrait baisser à l'ouverture du marché mardi, en raison de la diminution des chances que la Réserve fédérale américaine réduise les coûts d'emprunt au cours de ce trimestre.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 83,10 pour un dollar américain, par rapport à sa clôture de 83,0650 vendredi. Le marché était fermé lundi.

Les perspectives proches de l'USD/INR sont maintenant "plus ou moins neutres", après avoir repassé au-dessus de 83, a déclaré un cambiste d'une banque.

"Dans un environnement où les marchés recalibrent leurs attentes sur la décision de la Fed en mars, le récent plus bas de l'USD/INR, proche de 82,80, ne sera pas revu.

La probabilité d'une baisse des taux de la Fed en mars est tombée à près de 40 %, contre 75 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch du CME. Les chances d'une réduction lors de la réunion de la semaine prochaine sont presque nulles.

Les récentes données économiques américaines et les commentaires des responsables de la Fed ont incité les investisseurs à reconsidérer la date à laquelle la banque centrale américaine procédera à sa première baisse de taux.

La semaine dernière, plusieurs responsables de la Fed, à commencer par le gouverneur Christopher Waller, se sont opposés aux attentes du marché concernant des baisses de taux agressives, avertissant que la banque centrale devra s'assurer que l'inflation diminuera pour se maintenir autour de l'objectif de 2 % avant de réduire les taux.

La semaine dernière, l'indice du dollar a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois, tandis que les rendements du Trésor américain sont désormais bien loin de leurs plus bas niveaux récents.

Cette semaine, l'attention se portera sur la décision de la Banque du Japon, attendue prochainement, et sur celle de la Banque centrale européenne, jeudi.

En ce qui concerne la politique de la BoJ, "l'attention du marché se portera sur ce que le gouverneur Kazuo Ueda pense de l'inflation et de la croissance des salaires et s'il donnera des indications sur un changement de politique dans un avenir proche", a déclaré la banque ING dans une note.

INDICATEURS CLÉS :

** Taux de change à terme non livrable de la roupie à un mois à 83,19 ; prime à terme onshore à un mois à 8,25 paisa.

** Indice du dollar à 103,22

** Brent en baisse de 0,1% à 80 dollars le baril

** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,1%.

** Selon les données du NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 1 106,1 millions de dollars d'actions indiennes le 18 janvier.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 144,1 millions de dollars d'obligations indiennes le 18 janvier (rapport de Nimesh Vora ; édition de Savio D'Souza).