La roupie indienne est prête à ouvrir à la hausse jeudi, après que les données sur l'inflation américaine, largement en ligne, aient rendu plus probable que la Réserve fédérale américaine n'augmente pas ses taux lors de sa prochaine réunion.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 81,94 pour le dollar américain, contre 81,9850 lors de la session précédente. Les autres devises asiatiques étaient pour la plupart en hausse, mais le yuan chinois offshore s'est affaibli à 6,9450 pour un dollar.

"Nous devrions ouvrir un peu plus bas (sur l'USD/INR), mais il est difficile de voir un mouvement majeur", a déclaré un négociant au comptant d'une banque du secteur privé.

"Je surveille le yuan et cela combiné à la façon dont l'USD/INR s'est comporté, la baisse semble limitée.

Le dollar a baissé par rapport à ses principaux homologues, les rendements américains ont chuté et les actions américaines ont augmenté après que le taux d'inflation des consommateurs américains a augmenté de 4,9%, le plus bas en deux ans et marquant le dixième mois consécutif de baisse. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 5 %.

Le taux d'inflation de base en glissement mensuel et en glissement annuel a augmenté de 0,4 % et de 5,5 %, ce qui correspond aux attentes.

"Selon nous, il s'agit d'un chiffre encourageant pour la Fed", a déclaré BofA Securities dans une note.

"Ce rapport devrait permettre à la Fed de maintenir sa position en juin. Cependant, notez que nous avons encore un rapport sur l'emploi et un autre sur l'inflation avant la réunion de juin".

La Fed se réunit les 13 et 14 juin, alors que les données américaines sur l'emploi de mai sont attendues le 2 juin et l'inflation le 13 juin.

Les chances d'une hausse des taux lors de la réunion ont encore baissé, les contrats à terme n'évaluant plus qu'à 6 % les chances que la Fed relève ses taux.

Le rendement américain à 2 ans a baissé à près de 3,90 % et l'inversion entre le 2 ans et le 10 ans s'est réduite à environ 50 points de base.

INDICATEURS CLÉS : ** Contrat à terme à un mois non livrable en roupie à 82,04 ; prime à terme à un mois onshore à 10,5 paisa ** Les contrats à terme de mai USD/INR NSE se sont établis mercredi à 82,0950 ** Prime à terme USD/INR mai à 6,5 paisa ** Dollar Index à 101.46 ** Brent en hausse de 0,5% à 76,8 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,43% ** SGX Nifty en hausse de 0,2% à 18 395 ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 243,9 millions de dollars d'actions indiennes le 9 mai.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 114,9 millions de dollars d'obligations indiennes le 9 mai (rapport de Nimesh Vora ; édition de Varun H K).