La roupie indienne pourrait tomber à un niveau record à l'ouverture jeudi, malgré l'indication du président de la Réserve fédérale Jerome Powell qu'il y avait de la place pour des réductions de taux cette année, ce qui a déclenché une baisse de l'indice du dollar.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 83,46-83,48 pour le dollar américain, contre 83,4350 lors de la session précédente et plus faible que le record de 83,45 atteint mercredi dernier.

L'indice du dollar a chuté tout au long des sessions européennes et américaines de mercredi.

Pour la roupie en ce moment, "ce n'est pas l'évolution de l'indice du dollar qui compte", a déclaré un cambiste d'une banque.

"Tout au long de la journée d'hier, nous avons constaté une demande persistante de dollars et lorsque vous êtes à deux doigts d'atteindre un nouveau record historique (sur l'USD/INR), il y a forcément beaucoup de nervosité".

La demande de dollars mercredi a été attribuée par la plupart des traders aux compagnies pétrolières et autres importateurs. Un trader a déclaré qu'il était possible que la liquidation des positions sur les contrats à terme dollar/roupie ait un impact sur le marché au comptant.

Par ailleurs, Powell a déclaré mercredi que "si l'économie évolue largement" selon les prévisions, lui et ses collègues de la Fed sont largement d'accord sur le fait qu'une baisse des taux d'intérêt sera appropriée "à un moment donné cette année". Le dollar, qui était déjà sous pression en raison de données plus faibles que prévu sur les services américains, a encore chuté après les commentaires de M. Powell.

"La Fed semble toujours susceptible de procéder à sa première baisse de taux en juin", a déclaré Angeline Ong, analyste chez le courtier IG.

Les contrats à terme sur les Fed Funds évaluent actuellement à près de 60 % la probabilité d'une baisse des taux en juin et les marchés prévoient un total de trois baisses cette année.

Le point de vue de Raphael Bostic, président de la Fed d'Atlanta, n'est pas conforme aux prévisions du marché. Il a réaffirmé que la Fed ne devrait réduire les coûts d'emprunt qu'une seule fois au cours de l'année 2024.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie à un mois non livrable à terme à 83,55 ; prime à terme à un mois onshore à 7,25 paise.

** Indice du dollar en baisse à 104,18 ** Brent en hausse de 0,2 % à 89,5 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,36 % ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 53,7 millions de dollars d'actions indiennes le 2 avril.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 119,3 millions de dollars d'obligations indiennes le 2 avril (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Sonia Cheema).