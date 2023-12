La roupie indienne a chuté jeudi, affaiblie par la demande en dollars des importateurs en fin d'année et par l'aversion au risque provoquée par l'arrêt brutal de la hausse des actions mondiales.

La roupie était à 83,25 contre le dollar américain à 10:50 a.m. IST, en baisse de 0,1% par rapport à sa clôture précédente de 83,17.

La demande de dollars de la part des importateurs devrait rester soutenue à l'approche de la fin de l'année, a déclaré un cambiste d'une banque d'État.

"La plupart des gens soldent leurs positions à cette période, donc la demande de dollars sera là", a ajouté le trader.

L'indice du dollar a légèrement baissé à 102,3 après avoir augmenté de près de 0,3 % dans la nuit de mercredi à jeudi, tandis que les devises asiatiques ont été modérées.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est tombé à son plus bas niveau depuis juillet dans la nuit de New York et a été coté pour la dernière fois à 3,86%. Le rendement à 2 ans a également glissé de 7 points de base à 4,36% et a été peu modifié dans les heures de l'Asie.

La roupie a également été mise sous pression par l'aversion au risque alors que les hausses des actions stimulées par les attentes de réductions des taux de la Réserve fédérale en 2024 se sont évanouies, l'indice S&P 500 ayant enregistré sa pire séance en près de trois mois mercredi.

Les indices boursiers nationaux de référence Nifty 50 et BSE Sensex étaient également en légère baisse jeudi.

La roupie persistera dans sa fourchette étroite avec une baisse probablement limitée à 83,35 à court terme, a déclaré Gaurang Somaiya, chercheur en devises et en taux chez Motilal Oswal Securities.

Les investisseurs garderont également un œil attentif sur les déclarations des responsables de la Fed, qui ont à la fois signalé et repoussé les attentes de réduction des taux depuis vendredi, a ajouté M. Somaiya.

Le président de la Réserve fédérale de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré mercredi que s'il est important que la Fed commence à baisser ses taux, elle "n'a pas à le faire trop vite (et) nous n'allons pas le faire tout de suite". (Reportage de Jaspreet Kalra ; Rédaction de Varun H K)