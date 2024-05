La roupie indienne sera aidée jeudi par une baisse du dollar après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a déclaré qu'une hausse des taux était improbable.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira pratiquement inchangée par rapport au dollar américain, contre 83,4250 lors de la session précédente.

"La Fed n'a pas été dovish et en même temps elle n'a pas été hawkish dans la mesure où on le craignait. Vous pouvez le voir dans la façon dont le dollar et les rendements américains ont baissé après l'intervention de Powell", a déclaré un cambiste d'une banque.

La Fed et "le soulagement" de mardi suggèrent un biais "légèrement" positif sur la roupie aujourd'hui, a-t-il dit.

La roupie a réussi à se redresser tardivement mardi, après avoir atteint un plus bas intrajournalier de 83,5250.

La Fed a, comme prévu, laissé son taux directeur inchangé tout en reconnaissant qu'il n'y a pas eu de progrès vers l'objectif d'inflation de 2 % au cours des derniers mois. Les trois derniers chiffres de l'inflation ont été plus élevés que prévu.

Lors de la conférence de presse post-politique, Powell a déclaré qu'il pensait que la politique monétaire était "restrictive" et qu'une hausse des taux était "improbable".

Alors que le comité de la Fed a ajouté à sa déclaration une reconnaissance hawkish du "manque de progrès" en matière d'inflation depuis le début de l'année, le président Powell a délivré un message dovish lors de sa conférence de presse, a déclaré Goldman Sachs dans une note.

"L'aspect le plus notable [...] a été le fait que M. Powell s'est opposé à la possibilité d'une hausse des taux", a déclaré Goldman Sachs.

L'indice du dollar et les rendements du Trésor américain ont reculé après les commentaires de M. Powell. L'indice du dollar a reculé à 105,72 contre 106,20 avant la conférence de M. Powell.

Dans ce contexte, les devises asiatiques ont progressé de 0,1 % à 0,6 %.

Les rendements obligataires américains ont baissé. La Fed a déclaré qu'elle ralentirait le rythme du resserrement quantitatif à partir de juin.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 83,50 ; prime à terme onshore à un mois à 7,5 paise ** Indice du dollar à 105,72 ** Brent en hausse de 0,5 % à 83,8 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,62 % ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté des actions indiennes pour une valeur nette de 0,7 million de dollars le 29 avril.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 48,4 millions de dollars d'obligations indiennes le 29 avril.