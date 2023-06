La roupie indienne devrait ouvrir en hausse ce vendredi, suivant la faiblesse généralisée de l'indice du Dollar Index, et alors qu'une nouvelle série de données américaines a alimenté les espoirs que la Réserve Fédérale américaine pourrait décider d'être moins faucon que prévu.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira à environ 81,93-81,96 pour le dollar américain, par rapport à sa clôture au comptant de 82,1750 lors de la session précédente.

La roupie a atteint son plus haut niveau en cinq semaines à 82,03 jeudi, grâce à l'afflux probable de dollars de la part des entreprises, mais a mis fin à une série de quatre jours de hausse après que les données aient montré que le déficit commercial intérieur s'est creusé pour atteindre son plus haut niveau en cinq mois.

Dans le même temps, le Dollar Index a atteint son plus bas niveau en cinq semaines jeudi et a connu sa pire séance en une journée depuis le 13 mars, après que la Banque centrale européenne (BCE) ait annoncé de nouvelles hausses de taux.

Le yuan chinois offshore s'est refroidi autour des niveaux de 7,13 depuis les plus bas de plus de 6 mois et demi atteints lors de la session précédente à 7,1922.

La roupie devrait s'apprécier vendredi, ce qui devrait également bénéficier de l'évolution du yuan, a déclaré un trader d'une banque étrangère.

Par ailleurs, l'augmentation des demandes d'allocations chômage aux États-Unis, les données montrant que la production des usines américaines a presque stagné en mai et la baisse des prix des importations américaines le mois dernier ont contribué à alimenter les paris selon lesquels la Fed ne procéderait pas à d'autres hausses de taux après avoir annoncé au moins deux hausses supplémentaires cette année.

La roupie a gagné environ 0,35 % depuis le début de la semaine, bénéficiant de l'afflux probable de dollars des entreprises.

"Étant donné l'absence d'événements importants dans les deux semaines à venir, la roupie est avantagée à court terme et toute baisse de l'USD/INR reste une bonne opportunité", a déclaré Srinivas Puni, directeur général de QuantArt Market Solutions.

INDICATEURS CLÉS : ** USD/INR Les contrats à terme de juin du NSE ont été réglés jeudi à 82,2275 ** Prime à terme USD/INR de juin à 1,5 paisa ** Dollar Index en baisse à 102.15 ** Brent en baisse de 0,1% à 73,1 $ le baril ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 3,74% ** SGX Nifty à échéance la plus proche en hausse de 0,3% à 18 807 ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 226,3 millions de dollars d'actions indiennes le 14 juin.

** Les données de la NSDL montrent que les investisseurs étrangers ont vendu pour 2,5 millions de dollars d'obligations indiennes le 14 juin.