La roupie indienne devrait s'apprécier à l'ouverture des marchés lundi, à la suite d'une baisse des rendements du Trésor américain après que les données aient indiqué que l'activité manufacturière américaine s'est contractée plus que prévu en février.

Les contrats à terme non livrables indiquent que la roupie ouvrira aux alentours de 82,85-82,86 pour le dollar américain contre 82,90 lors de la session précédente.

La roupie a réussi à s'approcher de 82,85 à plusieurs reprises récemment, suite à quoi il est probable que la Reserve Bank of India soit intervenue, selon plusieurs traders.

"Une fois de plus, (l'USD/INR) va tenter d'atteindre le support de 82,80-82,85. Il est plus que probable que cela n'aboutisse pas à grand-chose", a déclaré un cambiste d'une banque.

L'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré que son indice des directeurs d'achat pour l'industrie manufacturière américaine est tombé à 47,8 en janvier, contre 49,1 le mois précédent. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à un chiffre de 49,5.

Les actions et les bons du Trésor américains ont progressé vendredi et l'indice du dollar a baissé. Les investisseurs ont anticipé de nouvelles réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale jusqu'en 2024.

La hausse des obligations d'État a été favorisée par les enquêtes menées par l'Université du Michigan auprès des consommateurs, les trois mesures du sentiment, des conditions actuelles et des attentes des consommateurs ayant baissé plus que prévu.

Les données plus faibles et les commentaires de la Fed suggèrent que le pic d'inflation des dépenses de consommation personnelle (PCE) de janvier était probablement transitoire et poussait les rendements américains à la baisse, a déclaré ANZ.

Cette semaine, l'accent sera mis sur le témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant les législateurs américains jeudi et sur les données relatives à l'emploi américain le lendemain.

Les commentaires de M. Powell feront suite à un retour de bâton de la part des responsables de la Fed concernant les baisses de taux anticipées. Il s'exprimera deux semaines avant la réunion de la Fed des 19 et 20 mars.

INDICATEURS CLÉS : ** Roupie non livrable à un mois à 82,96

** Indice du dollar en baisse à 103,84 ** Brent à 83,68 $ ** Rendement des obligations américaines à dix ans à 4,1950% ** Selon les données de NSDL, les investisseurs étrangers ont acheté pour 506,6 millions de dollars d'actions indiennes le 29 février.

** Selon les données de la NSDL, les investisseurs étrangers ont vendu pour 16,1 millions de dollars d'obligations indiennes le 29 février (rapporté par Nimesh Vora ; édité par Sonia Cheema).