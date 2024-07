L'activité économique américaine a progressé à un rythme faible à modeste de fin mai à début juillet et les entreprises ont signalé certains signes indiquant que le marché de l'emploi continuait à s'affaiblir, soulignant le récent changement de cap de la Réserve fédérale qui évalue plus attentivement le ralentissement de la demande de main-d'œuvre afin de s'assurer qu'elle n'attende pas trop longtemps avant de réduire les taux d'intérêt.

La dernière prise de température de la banque centrale américaine sur la santé de l'économie a également montré que les pressions inflationnistes se sont accrues à un rythme modeste.

"L'activité économique a maintenu un rythme de croissance faible à modeste dans la majorité des districts au cours de ce cycle de rapport", a déclaré la Fed dans son enquête publiée mercredi, qui a interrogé les contacts commerciaux dans les 12 districts de la banque centrale jusqu'au 8 juillet. "Alors que sept districts ont signalé un certain niveau d'augmentation de l'activité, cinq ont noté une activité stagnante ou en déclin - trois de plus que dans la période de rapport précédente."

Cette analyse, publiée environ toutes les six semaines, intervient alors que le président de la Fed, Jerome Powell, et ses collègues ont souligné que les risques sur l'inflation et l'emploi sont désormais équilibrés. Plus tôt dans la journée de mercredi, deux hauts responsables de la Fed ont déclaré que les baisses de taux d'intérêt "se rapprochaient", des remarques qui semblent préparer le terrain pour une réduction des coûts d'emprunt en septembre.

Après avoir été pénalisés par une inflation plus élevée que prévu au début de l'année, les responsables de la Fed ont été encouragés par des chiffres plus positifs en avril, mai et juin. L'inflation reste, selon la mesure préférée de la Fed, à 2,6 %. La prochaine publication de cet indicateur est prévue pour le 26 juillet. Avec la reprise de la désinflation, les responsables de la Fed ont parlé plus fermement d'une détérioration marquée du marché du travail comme d'une raison pour laquelle la banque centrale commencerait à réduire son taux directeur.

Plusieurs districts ont noté un assouplissement des conditions du marché du travail. Une source du Wisconsin a déclaré à la Fed de Minneapolis qu'il y avait encore beaucoup d'offres d'emploi, mais que les employeurs revoyaient à la hausse leurs critères d'embauche et faisaient une pause dans certains recrutements, selon la banque.

La Fed tente de mettre en place un "atterrissage en douceur" de l'économie, dans lequel la croissance économique ralentit progressivement et le taux de chômage reste bas, alors même que l'inflation, qui a atteint son niveau le plus élevé en 40 ans il y a deux ans, revient au taux cible de 2 % de la Fed.

Le taux de chômage a atteint 4,1 % en mai, son plus haut niveau depuis deux ans et demi, et les salaires annuels ont augmenté au rythme le plus lent depuis trois ans, dans un contexte d'expansion de la main-d'œuvre, selon les dernières données du gouvernement.

Le taux de référence de la Fed pour les prêts au jour le jour a été maintenu dans une fourchette de 5,25 % à 5,50 % au cours de l'année écoulée. Bien que les décideurs politiques aient pratiquement exclu une réduction lors de la prochaine réunion des 30 et 31 juillet, les investisseurs s'attendent actuellement à ce que la Fed abaisse les coûts d'emprunt en septembre, novembre et décembre de cette année. (Reportage de Lindsay Dunsmuir et Ann Saphir ; Rédaction d'Andrea Ricci)