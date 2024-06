Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté lundi après avoir fortement chuté la semaine dernière, les investisseurs consolidant leurs positions avant les nombreux intervenants de la Réserve fédérale qui pourraient clarifier le calendrier de la première baisse des taux d'intérêt de l'année.

Les rendements des obligations américaines à deux ans et à 30 ans ont progressé après avoir baissé pendant quatre jours consécutifs.

Les données montrant que l'indice Empire State Current Business Conditions de la Fed de New York a glissé moins que prévu à moins 6,0, contre moins 15,6 le mois précédent, ont contribué à la hausse des rendements.

"L'Empire State a un peu aidé, mais c'est plus que cela", a déclaré Stan Shipley, directeur général et stratège des revenus fixes chez Evercore ISI à New York. "Les rendements ont beaucoup baissé la semaine dernière et certaines personnes prennent donc des bénéfices.

En fin de matinée, le rendement de référence à 10 ans a augmenté de 7,4 points de base (pb) pour atteindre 4,286 %. Vendredi dernier, il a enregistré sa plus forte baisse de l'année après la publication de données économiques plus faibles que prévu, notamment en raison de la baisse des prix à l'importation.

Les rendements américains à 30 ans ont augmenté de 7,2 points de base pour atteindre 4,422 %.

Sur la partie avant de la courbe, le rendement américain à deux ans a augmenté de 6,3 points de base à 4,748%.

La courbe de rendement américaine, quant à elle, a réduit son inversion lundi. L'écart entre les rendements américains à deux et à dix ans, largement considéré comme un indicateur des récessions économiques, était de moins 47 points de base, contre moins 48,6 points de base vendredi, lorsque la courbe a atteint son inversion la plus forte depuis la mi-mars.

Les analystes ont également indiqué que l'offre de titres du Trésor a probablement joué un rôle lundi, avec 13 milliards de dollars d'obligations américaines à 20 ans et 21 milliards de dollars de titres du Trésor à cinq ans protégés contre l'inflation (TIPS).

Les responsables de la Fed seront également au centre de l'attention cette semaine, avec le président de la Fed de New York, John Williams, le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, et la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, qui s'exprimeront tous lundi.

Les investisseurs obligataires examineront également les données sur les ventes au détail de mai aux États-Unis mardi, ainsi que la production industrielle, les mises en chantier et les données de l'indice PMI flash de S&P, parmi d'autres publications clés prévues plus tard dans la semaine.

Selon les calculs de LSEG, les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont intégré plus de 60 % de chances d'assouplissement en septembre, ce qui équivaut à environ deux baisses de taux pour l'année. (Reportage de Gertrude Chavez-Dreyfuss, édition de Nick Zieminski)