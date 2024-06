Les rendements du Trésor américain ont baissé jeudi après que les données économiques aient montré un ralentissement du marché du travail et des pressions sur les prix, maintenant l'espoir intact d'une réduction des taux de la Réserve fédérale à l'horizon.

Le Département du Travail a déclaré que l'indice des prix à la production (PPI) pour la demande finale a baissé de 0,2% le mois dernier après avoir progressé de 0,5% en avril, ce qui est inférieur à la hausse de 0,1% prévue par les économistes interrogés par Reuters. Au cours des 12 mois précédant mai, l'IPP a augmenté de 2,2 % après avoir progressé de 2,3 % en avril.

Ces données interviennent alors que l'indice des prix à la consommation (IPC) est resté inchangé en mai pour la première fois depuis près de deux ans.

"Lorsque vous regardez l'IPP d'aujourd'hui et l'IPC d'hier, il s'agit sans aucun doute de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation. Bien sûr, un rapport ne fait pas une tendance, mais c'est le genre de chiffres et de rapports que nous devons voir pour être convaincus que l'inflation diminue, et pour que la Fed soit convaincue que l'inflation diminue", a déclaré Collin Martin, stratège des revenus fixes au Schwab Center for Financial Research à New York.

Une lecture séparée du marché du travail a montré que les demandes initiales hebdomadaires de chômage ont augmenté de 13 000 pour atteindre un chiffre corrigé des variations saisonnières de 242 000, un plus haut de 10 mois, et au-dessus de l'estimation de 225 000.

"Lorsque vous voyez la hausse des demandes initiales d'allocations chômage, cela suggère que le marché du travail est en train de s'équilibrer et que la croissance devrait se modérer un peu à l'avenir", a déclaré M. Martin.

Le rendement du bon du Trésor américain de référence à 10 ans a baissé de 4,3 points de base pour atteindre 4,252 %.

Les rendements ont chuté après la publication de l'indice des prix à la consommation mercredi, mais ils se sont atténués après que la Réserve fédérale a laissé les taux d'intérêt inchangés et a repoussé le début des réductions de taux à une date qui pourrait être aussi tardive que décembre.

Le rendement de l'obligation à 30 ans a baissé de 3,6 points de base pour atteindre 4,414 %. Une vente aux enchères de 22 milliards de dollars d'obligations à 30 ans a été considérée comme solide par les analystes, avec une demande supérieure à la moyenne de 2,49 fois les obligations mises en vente, la plus élevée depuis un an, selon les données de LSEG.

Les attentes du marché pour une réduction des taux d'au moins 25 points de base lors de la réunion de septembre de la Fed s'élèvent à 68,5%, selon l'outil FedWatch de CME, en légère hausse par rapport aux 64,7% de la session précédente.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 44,7 points de base.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a perdu 5,3 points de base pour s'établir à 4,697 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,175 % après avoir clôturé à 2,19 % le 12 juin.

Le point mort des TIPS à 10 ans se situait à 2,22 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,2 % par an au cours de la prochaine décennie.