Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans ont baissé mardi, après deux séances consécutives de hausse, suite à une vente aux enchères bien accueillie, les investisseurs attendant des données clés sur l'inflation et une déclaration de politique générale de la Réserve fédérale.

Les rendements avaient augmenté au cours des deux séances précédentes, après qu'un rapport sur l'emploi plus important que prévu la semaine dernière ait réduit les attentes du marché quant au calendrier et à l'ampleur des réductions de taux de la banque centrale cette année.

Les baisses initiales des rendements ont commencé à s'estomper mardi, jusqu'à une adjudication de 39 milliards de dollars de billets à 10 ans qui a été considérée comme solide par les analystes, avec une demande bien supérieure à la moyenne de 2,67 fois les billets mis en vente et un rendement élevé de 4,438 %, plus de deux points de base plus bas qu'à la clôture de l'adjudication.

L'indice des prix à la consommation (IPC) sera publié mercredi matin et influencera fortement la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed.

Plus tard dans la journée, la banque centrale devrait publier sa déclaration de politique générale à l'issue d'une réunion de deux jours, ainsi que ses projections économiques.

"Surtout si vous regardez les rendements du Trésor à plus long terme, comme le 10 ans, vous êtes dans une fourchette assez étroite entre 4,1 % et 4,75 %", a déclaré Tony Welch, directeur des investissements chez SignatureFD à Atlanta.

"La juste valeur des bons du Trésor se situe probablement à l'intérieur et autour de cette fourchette, si l'on tient compte de la politique de la Fed et de son évolution probable, de la politique mondiale et de son évolution probable, ainsi que de l'inflation et de son évolution probable.

"Vous avez en fait constaté une bonne stabilité sur le marché des bons du Trésor.

Le rendement du billet à 10 ans a chuté de 5,7 points de base à 4,412 %, en voie de connaître sa plus forte baisse quotidienne en une semaine. L'adjudication de mardi sur la note de référence contraste avec celle de 58 milliards de dollars de notes à trois ans de lundi, qui a été décrite comme faible par les analystes.

Le rendement de l'obligation à 30 ans a baissé de 5,3 points de base à 4,5427%.

La Fed devrait maintenir ses taux lors de la réunion de cette semaine, tandis que la probabilité d'une réduction d'au moins 25 points de base lors de la réunion de septembre est de 52,6 %, selon l'outil FedWatch du CME.

Ce chiffre est en baisse par rapport aux 67 % enregistrés il y a une semaine, car le solide rapport sur l'emploi a suscité une certaine incertitude quant à la date d'une réduction des taux d'intérêt.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 42,8 points de base.

Le département du Trésor américain vendra 22 milliards de dollars d'obligations à 30 ans jeudi.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a baissé de 4,7 points de base pour atteindre 4,838 %.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,278 % après avoir clôturé à 2,296 % le 10 juin.

Le point mort des TIPS à 10 ans se situait à 2,294 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie.