Les rendements des obligations du Trésor à 10 ans ont baissé mercredi après que des signes croissants de faiblesse dans l'industrie manufacturière et le marché de l'emploi aient suggéré que l'économie américaine ralentissait.

L'indice ISM non manufacturier était de 48,8 en juin, bien en dessous du consensus de 52,5 et du niveau de 53,8 en mai. Les demandes initiales d'allocations de chômage ont augmenté de 238 000 au cours de la semaine qui s'est achevée le 29 juin, légèrement au-dessus des attentes de 235 000, et en hausse par rapport aux 234 000 de la semaine précédente, a déclaré le département du travail.

Les données publiées plus tôt dans la journée par ADP ont montré que le nombre d'emplois privés a augmenté de 150 000 en juin, ce qui est inférieur aux estimations consensuelles d'une augmentation de 160 000.

"L'économie semble s'être affaiblie à la fin du trimestre", a déclaré Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank.

La Réserve fédérale a cité la résistance du marché de l'emploi face à des taux d'intérêt au plus haut depuis près de deux décennies comme l'une des raisons pour lesquelles elle n'a pas encore réduit ses taux. Les marchés à terme tablent sur des baisses de taux cumulées d'environ 45 points de base d'ici la fin de l'année.

Le rendement de l'obligation de référence du Trésor américain à 10 ans a baissé de 7,7 points de base pour atteindre 4,359 %. Le rendement de l'obligation à 30 ans a baissé de 8 points de base à 4,529 %.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a perdu 3,1 points de base pour s'établir à 4,708 %.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 35,3 points de base. Elle avait atteint son inversion la moins profonde depuis le mois de mai au début de la semaine.

Le marché obligataire a fermé à 14 heures EDT (1800 GMT) avant les vacances du 4 juillet, jour de l'indépendance des États-Unis, et rouvrira vendredi.

La Fed a publié le compte-rendu de sa réunion de juin à 14 heures EDT, dans lequel la majorité des participants ont déclaré que l'économie américaine semblait se refroidir progressivement. (Reportage de David Randall ; rédaction de Barbara Lewis, Richard Chang et Trevor Hunnicutt)