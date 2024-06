Les rendements des obligations du Trésor américain ont légèrement baissé jeudi après que les données économiques aient montré un ralentissement continu, bien que modéré, de l'activité économique.

Le Bureau d'analyse économique du Département du commerce a publié des estimations montrant que le produit intérieur brut a augmenté à un taux annualisé révisé de 1,4 % au dernier trimestre, contre une estimation précédente de 1,3 %. La croissance de la consommation réelle a été révisée à la baisse, passant de 2 % à 1,5 %, ce qui indique un ralentissement des dépenses de consommation dû à la combinaison de taux d'intérêt élevés et de pressions persistantes sur les prix.

"Le chiffre de 1,4 % est solide, mais indique que la croissance économique ralentit, bien qu'elle reste confortablement au-dessus des niveaux de récession", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements pour Independent Advisor Alliance, dans une note. La croissance était de 3,4 % au quatrième trimestre de l'année dernière.

Les données de jeudi ont également montré que les premières demandes d'allocations de chômage aux États-Unis ont diminué la semaine dernière, ce qui pourrait apaiser les craintes d'une détérioration importante du marché du travail. Dans le même temps, les demandes continues d'allocations de chômage ont augmenté de 18 000 pour atteindre 1,839 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 15 juin, soit le chiffre le plus élevé depuis novembre 2021.

Les rendements de référence à 10 ans, qui évoluent inversement aux prix, ont chuté après la publication des données et se situaient à 4,288 %, soit trois points de base de moins que mercredi. Les rendements à deux ans, qui reflètent plus étroitement les attentes en matière de politique monétaire, étaient également en baisse d'environ trois points, à 4,716 %.

Les rendements ont également baissé après une vente aux enchères de 44 milliards de dollars de bons du Trésor à sept ans, qui a bénéficié d'une forte demande de la part des investisseurs. Les obligations ont été vendues à un taux élevé de 4,276 %, légèrement inférieur au taux attendu au moment de la clôture des offres, ce qui montre que les investisseurs étaient prêts à payer.

Toutefois, les rendements des bons du Trésor sont restés globalement en ligne avec les niveaux récents, les investisseurs ayant mis en balance les signes de ralentissement de l'économie avec un certain nombre de facteurs, notamment l'augmentation du fardeau de la dette publique américaine, qui pourrait retarder l'évolution très attendue de la Réserve fédérale vers une position moins restrictive.

"Vous pouvez trouver des faiblesses dans de nombreuses données économiques ... mais les rendements ne semblent pas pouvoir dépasser 4,2 %", a déclaré Craig Brothers, gestionnaire de portefeuille senior et responsable des revenus fixes chez Bel Air Investment Advisors, en se référant aux obligations à 10 ans.

Cela s'explique par l'importance de l'offre de dette, ainsi que par la lente diminution des pressions inflationnistes, a-t-il ajouté. "Même si la Fed veut que tout le monde se réjouisse des progrès accomplis vers son objectif de 2 % (d'inflation), je ne pense pas que nous y parviendrons très facilement.

Kathryn Rooney Vera, responsable de la stratégie de marché chez StoneX, a déclaré qu'à moins que les pressions sur les prix ne diminuent fortement au cours des prochains mois, il est peu probable que la Fed abaisse ses taux avant le mois de décembre.

"Je ne pense pas que cette combinaison de données indique une décélération et que la Fed va commencer à réduire ses taux", a-t-elle déclaré.

Jeudi, les investisseurs ont fixé le prix de près de deux baisses de taux de 25 points de base cette année, mais ils chercheront d'autres indices sur la trajectoire des taux d'intérêt lors de la publication des données sur l'inflation des dépenses de consommation personnelle vendredi.

Les investisseurs seront également attentifs au face-à-face entre le président américain Joe Biden et l'ancien président républicain Donald Trump lors d'un débat télévisé plus tard dans la journée de jeudi.

"Si Trump s'en sort bien (...) (et) qu'il devient plus clair qu'un parti sera en mesure de contrôler la présidence et le Congrès, alors je pense que les rendements du Trésor augmenteront probablement", a déclaré Brij Khurana, gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez Wellington Management.