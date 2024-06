Les rendements des obligations du Trésor américain sont restés largement inchangés lundi, les investisseurs attendant les données économiques et d'inflation plus tard dans la semaine pour évaluer si le récent affaiblissement de l'activité économique se poursuivra, ce qui renforcerait les arguments en faveur d'une première baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale dans les mois à venir.

Les rendements, qui évoluent à l'inverse des prix, ont baissé ce mois-ci alors que les pressions sur les prix se sont relâchées et que les données des différents secteurs de l'économie, y compris le marché du travail, ont commencé à montrer une modération.

Les rendements de référence à 10 ans ont baissé de plus de 25 points de base depuis le début du mois et se situaient à environ 4,251 % lundi, soit un peu moins que vendredi. Les rendements à deux ans, qui tendent à refléter plus étroitement les attentes en matière de politique monétaire, se situaient à 4,738 %, soit légèrement plus haut que leur niveau de la semaine dernière.

À moins d'un rebond de l'inflation ou d'un ralentissement plus marqué que prévu de l'économie - deux scénarios considérés comme peu probables à ce stade - de nombreux acteurs du marché s'attendent à ce que les rendements évoluent latéralement jusqu'à ce que l'ampleur d'une éventuelle réduction des taux soit plus claire.

"Les marchés pensent que la Fed va réduire ses taux à un moment ou à un autre... mais il faudra que l'économie soit très endommagée pour que les taux baissent beaucoup", a déclaré John Luke Tyner, responsable des titres à revenu fixe et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors.

Les investisseurs examineront les estimations du produit intérieur brut du premier trimestre publiées jeudi et, plus important encore, les données sur l'inflation du mois de mai vendredi, afin d'obtenir davantage d'indices sur les prochaines étapes de la banque centrale américaine, qui tente de lutter contre l'inflation sans provoquer de récession.

"Je pense qu'il y aura un certain attentisme sur le marché. L'inflation PCE (dépenses de consommation personnelle) de vendredi sera la plus importante publication de la semaine", a déclaré Mona Mahajan, stratégiste d'investissement senior chez Edward Jones. "Sinon, la semaine a été relativement calme et il semble que cela se soit reflété sur les marchés.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré lors d'une interview sur CNBC lundi qu'il s'attendait toujours à ce que l'inflation ralentisse davantage dans le cadre du processus qui ouvrirait la porte à une réduction des taux d'intérêt.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, qui doit prendre sa retraite à la fin du mois, a déclaré à Reuters qu'elle s'attendait à ce que l'inflation diminue au fil du temps et permette à la Fed de réduire ses taux. Elle a ajouté qu'elle aimerait voir "quelques mois supplémentaires de données" avant de se convaincre qu'une politique plus souple est justifiée.

Les opérateurs sur les contrats à terme liés au taux directeur de la Fed attribuaient 61,2 % de chances à une première baisse de taux de 25 points de base en septembre, selon les données de LSEG de lundi, avec un total de près de deux baisses de taux prévues pour cette année.

Dans le même temps, l'écart entre les rendements à deux et à dix ans est resté profondément négatif, à environ moins 48,6 points de base. Une inversion de cette partie de la courbe de rendement, qui se produit lorsque les bons du Trésor à court terme rapportent plus que les bons à long terme, indique historiquement qu'une récession se profile à l'horizon.