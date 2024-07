Les rendements des obligations du Trésor américain ont augmenté vendredi, les investisseurs attendant les données de la semaine prochaine et la réunion de la Réserve fédérale plus tard dans le mois pour fournir les prochains indices sur la date à laquelle la banque centrale américaine est susceptible de commencer à réduire les taux d'intérêt.

Les rendements ont chuté ce mois-ci, car la baisse des chiffres de l'emploi et le ralentissement de l'inflation augmentent les chances de réduire les taux d'intérêt à court terme, et une première réduction d'ici septembre est considérée comme une certitude.

Les responsables de la Fed ont déclaré que les données économiques amélioraient les chances de réduction des taux, mais ils ont été réticents à s'engager sur la date à laquelle ils pourraient commencer.

Vous avez un marché qui est convaincu que la Fed va réduire ses taux en septembre et vous avez une Fed qui semble un peu prudente, a déclaré Angelo Manolatos, macro-stratège chez Wells Fargo à Charlotte. Nous commençons à observer un assouplissement des conditions du marché du travail et une inflation qui coopère, en particulier après un premier trimestre plus troublant.

Les prochains indices économiques arriveront la semaine prochaine avec le produit intérieur brut pour le deuxième trimestre jeudi et les dépenses de consommation personnelle (PCE) pour le mois de juin vendredi.

Les investisseurs se concentreront ensuite sur les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, à l'issue de la réunion de la Fed des 30 et 31 juillet, afin de déceler tout indice d'une réduction probable en septembre.

Le FOMC de juillet sera certainement intéressant. Je me demande quelle sera la force des orientations de Powell. Peut-être quelque chose du genre : si nous continuons à recevoir de bonnes données sur l'inflation, nous pourrons commencer à lever certaines restrictions politiques dès le mois de septembre, a déclaré M. Manolatos.

Les rendements à deux ans, sensibles aux taux d'intérêt, ont augmenté de 4,8 points de base pour atteindre 4,509 % et sont en hausse par rapport à un plus bas de quatre mois de 4,409 % mardi.

Les rendements de référence à 10 ans ont gagné 5,1 points de base à 4,239% et sont en hausse par rapport à un plus bas de quatre mois de 4,144% mercredi.

La courbe des rendements entre les obligations à deux ans et à dix ans a peu varié au cours de la journée, à moins 27 points de base, après avoir atteint moins 22 points de base lundi, soit la plus petite inversion depuis janvier.