Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans sont tombés à leur plus bas niveau en une semaine vendredi après que les données aient montré que les prix américains ont augmenté modestement en juin, compensant les craintes d'une hausse plus forte que prévu de l'inflation après des augmentations de prix plus fortes que prévu pour le deuxième trimestre jeudi.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a légèrement augmenté de 0,1 % le mois dernier, après être resté inchangé en mai. L'indice de base des prix PCE a augmenté de 0,2 % le mois dernier, après une hausse non révisée de 0,1 % en mai.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,1 % de l'inflation globale mensuelle PCE et de l'inflation sous-jacente en juin. Certains économistes ont toutefois revu leur estimation à la hausse après que les données de jeudi ont montré que les prix de base avaient augmenté de 2,9 % au deuxième trimestre, ce qui est supérieur aux attentes des économistes qui tablaient sur une hausse de 2,7 %.

L'angoisse de la surprise à la hausse qui a été instillée sur la base des données trimestrielles d'hier était dans une certaine mesure surévaluée, c'est pourquoi je pense que nous avons eu un rallye de soulagement, a déclaré Vail Hartman, stratège en matière de taux d'intérêt chez BMO Capital Markets à New York.

Les données de jeudi ont également montré que l'économie américaine a progressé à un taux annualisé de 2,8 % au deuxième trimestre, soit le double du rythme de 1,4 % du premier trimestre.

Les rendements des obligations à deux ans, sensibles aux taux d'intérêt, ont baissé de 5,4 points de base à 4,389%. Ils ont atteint 4,34 % jeudi, leur plus bas niveau depuis le 2 février, avant de rebondir à la suite des données sur la croissance et l'inflation pour le deuxième trimestre.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont baissé de 5,6 points de base à 4,2 % et sont descendus jusqu'à 4,19 %, leur plus bas niveau depuis le 19 juillet.

La courbe de rendement entre les obligations à deux ans et à dix ans, très surveillée, était à moins 19 points de base, après avoir atteint moins 11 points de base jeudi, la plus petite inversion depuis octobre.

Une inversion de cette partie de la courbe de rendement est considérée comme un signe précurseur d'une récession, bien que la durée de l'inversion actuelle soit plus longue que lors des épisodes précédents. Elle est négative depuis juillet 2022 et devient généralement positive avant qu'un ralentissement économique ne se produise.

L'attention se porte désormais sur la réunion de la Réserve fédérale des 30 et 31 juillet. Les traders ne voient qu'une très faible probabilité d'une réduction des taux la semaine prochaine, mais ils surveilleront les indices indiquant qu'une réduction en septembre est à venir, comme cela est largement attendu, car l'inflation se rapproche de l'objectif annuel de 2 % de la Fed.

Hartman a noté que les données de vendredi ramènent le taux annualisé sur trois mois de l'indice des prix à la consommation à son niveau le plus bas depuis le début de l'année, soit 2,3 %, de sorte que la tendance récente renforce la confiance du marché dans le fait que nous sommes sur une trajectoire qui nous amènerait à 2 % à long terme.

Les opérateurs tablent également sur une deuxième, voire une troisième baisse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année.

Le rapport sur l'emploi du gouvernement pour le mois de juillet, vendredi prochain, est le prochain point de repère économique majeur qui aidera à orienter les attentes de la Fed.

Le département du Trésor publiera également ses plans de financement pour les deux trimestres à venir et devrait annoncer qu'il maintiendra inchangée la taille de la plupart de ses adjudications pour le moment. (Reportage de Karen Brettell ; Rédaction de Sharon Singleton et Emelia Sithole-Matarise)