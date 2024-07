Les rendements des bons du Trésor américain à court terme ont baissé mercredi, mais ont augmenté pour les durées plus longues, les investisseurs ayant digéré une série de données économiques pour évaluer la santé de l'économie.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain mesurant l'écart entre les bons du Trésor à deux et à dix ans, un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 13,4 points de base après s'être pentifiée à un niveau négatif de 13,0, son inversion la plus faible depuis le 23 octobre.

Une inversion de cette partie de la courbe est largement considérée comme un signal fiable qu'une récession est susceptible de suivre dans un ou deux ans. La dernière inversion remonte à début juillet 2022.

Le rendement du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a perdu 3,5 points de base pour s'établir à 4,41 %.

Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 3,9 points de base pour atteindre 4,278 %.

Le Département du Commerce a déclaré que le déficit commercial des États-Unis s'est réduit en juin grâce à un rebond des exportations, mais que le commerce a probablement continué à freiner la croissance économique au deuxième trimestre. Le rapport sur le produit intérieur brut pour cette période est attendu jeudi.

Les rendements ont brièvement atténué les baisses après que S&P Global a déclaré que son indice PMI composite flash, qui suit les secteurs de la fabrication et des services, a augmenté à 55,0 en juillet, signalant une expansion au niveau le plus élevé depuis avril 2022. Toutefois, certains signes indiquent que les entreprises ont des difficultés à maintenir des prix plus élevés.

Les investisseurs attendent les données de juin sur les dépenses de consommation personnelle (PCE) vendredi pour obtenir des indices supplémentaires sur les perspectives d'inflation et la trajectoire des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les marchés sont de plus en plus convaincus que la Fed réduira ses taux cette année, car les données récentes sur l'inflation, telles que l'indice des prix à la consommation (IPC), ont indiqué que les prix se refroidissaient à nouveau.

"Les choses vont osciller, mais nous avons besoin de plus de données pour comprendre quelle tendance nous allons réellement suivre", a déclaré JoAnne Bianco, partenaire de BondBloxx et gestionnaire de portefeuille de clients à Chicago.

"L'IPC global et l'IPC de base ont été inférieurs aux prévisions, et ce sont eux qui sont pris en compte dans l'IPC et l'IPC de base, et je m'attends donc à ce qu'il en soit de même.

Le rendement de l'obligation à 30 ans a augmenté de 7,1 points de base, en voie de réaliser son plus grand gain quotidien depuis le 1er juillet, pour atteindre 4,541%.

La Fed devrait tenir sa prochaine réunion de politique monétaire à la fin du mois de juillet. Les marchés ne voient qu'une faible chance pour une réduction des taux d'au moins 25 points de base (pb) lors de cette réunion, mais ils évaluent complètement une réduction en septembre, selon l'outil FedWatch du CME.

Les rendements ont augmenté après une vente aux enchères médiocre de 70 milliards de dollars de bons à cinq ans du Trésor, qui s'est soldée par un rendement élevé de 4,121 % et une demande de 2,4 fois les bons mis en vente.

Une autre adjudication de 44 milliards de dollars de billets à sept ans est prévue pour jeudi, lors de la dernière adjudication de la semaine.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,184 % après avoir clôturé à 2,179 % le 23 juillet.

Le taux d'équilibre des TIPS à 10 ans était de 2,28 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,3 % par an au cours de la prochaine décennie.