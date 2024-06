Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé mercredi après que l'inflation ait été plus faible que prévu, ce qui a renforcé les espoirs d'une réduction des taux de la Réserve fédérale dans les mois à venir, et que la banque centrale ait maintenu les taux d'intérêt à leur niveau actuel dans sa dernière déclaration de politique générale.

Les prix à la consommation aux Etats-Unis sont restés inchangés en mai, selon l'indice des prix à la consommation (IPC) du département du Travail, après une hausse de 0,3% en avril et en deçà de la hausse de 0,1% prévue par les économistes interrogés par Reuters.

Au cours des 12 mois précédant mai, l'IPC a progressé de 3,3 % après avoir augmenté de 3,4 % en avril et avoir été légèrement inférieur à la prévision de 3,4 %.

"Le chiffre principal est resté stable, mais il était entouré de beaucoup d'incertitude. Le chiffre de base, qui est plus un signal qu'un bruit, était inférieur au consensus", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management à Menomonee Falls, dans le Wisconsin.

"Après trois mois de dérapage, le bus de la désinflation est de retour sur la route des 2 %.

Les rendements ont brièvement amorcé une baisse après que la Fed a maintenu ses taux d'intérêt et repoussé le début des réductions de taux à décembre peut-être, les responsables ne prévoyant qu'une seule réduction d'un quart de point de pourcentage pour l'année.

"Dans le pire des cas, il s'agit d'un simple report, dans le meilleur des cas, nous obtenons d'autres données comme l'IPC ce matin et la Fed n'en fait qu'une, mais elle pourrait encore en faire deux, c'est loin d'être un engagement, la Fed continue de surveiller les données", a déclaré Stephen Gallagher, économiste en chef pour les États-Unis à la Société Générale à New York.

"Il s'agit simplement d'avancer ou de reculer de quelques mois.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans < US10YT-RR> 12,5 points de base, sur la voie de sa plus forte baisse quotidienne depuis le 13 décembre, à 4,277% après avoir atteint 4,25%, son niveau le plus bas depuis le 1er avril.

Les attentes du marché concernant une réduction des taux par la Réserve fédérale en septembre se sont quelque peu atténuées après la déclaration de la Fed, avec 63,5 % de chances pour une réduction des taux d'au moins 25 points de base, selon l'outil FedWatch de CME, après avoir augmenté à environ 70 % dans le sillage des données sur l'inflation.

Le rendement de l'obligation à 30 ans a baissé de 9,6 points de base pour atteindre 4,439 %.

Une partie très surveillée de la courbe des rendements du Trésor américain, mesurant l'écart entre les rendements des bons du Trésor à deux et à dix ans, considérée comme un indicateur des attentes économiques, était à un niveau négatif de 43,9 points de base.

Le rendement des bons du Trésor américain à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a chuté de 12,2 points de base et était sur le point de connaître sa plus forte baisse quotidienne depuis le 31 janvier, à 4,712 %, après être tombé à 4,67 %, son niveau le plus bas depuis le 5 avril.

Le taux d'équilibre des titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) à cinq ans était de 2,202 % après avoir clôturé à 2,265 % le 11 juin.

Le point mort des TIPS à 10 ans se situait à 2,24 %, ce qui indique que le marché prévoit une inflation moyenne d'environ 2,4 % par an au cours de la prochaine décennie.