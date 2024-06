Les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans ont enregistré leur plus forte hausse quotidienne en deux mois vendredi après que les données aient montré que la croissance de l'emploi aux Etats-Unis s'est accélérée bien plus que prévu en mai, conduisant les traders à réduire les attentes de la Réserve fédérale qui pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt dès le mois de septembre.

Le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 272 000 le mois dernier, ce qui est supérieur à la hausse de 185 000 attendue par les économistes interrogés par Reuters. L'inflation salariale a également augmenté, le salaire horaire moyen progressant de 0,4 % après une hausse de 0,2 % en avril.

Le taux de chômage, quant à lui, est passé de 3,9 % en avril à 4 %.

"Il n'y a pas d'urgence pour la Fed à réduire ses taux si le marché de l'emploi est ferme", a déclaré Padhraic Garvey, responsable régional de la recherche pour les Amériques chez ING. "Il s'agit de la publication la plus importante en matière d'emploi. Nous venons de le recevoir, il est tout à fait à jour, et il est plutôt solide".

Les obligations ont augmenté avant la publication des données vendredi, les traders ayant parié que le rapport refléterait un ralentissement du marché de l'emploi.

Les données de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de vendredi dernier ont montré que l'inflation de base s'est ralentie en avril, ce qui a renforcé les attentes selon lesquelles la Fed réduirait ses taux d'intérêt deux fois cette année à mesure que l'économie ralentit et que l'inflation se modère. Des données plus faibles sur l'emploi cette semaine ont renforcé ce point de vue.

"L'optimisme quant à une baisse des taux d'intérêt était bien présent depuis le chiffre de base de l'indice PCE", a déclaré M. Garvey. Maintenant, "je ne vois pas la justification d'une baisse plus importante" des rendements, a-t-il ajouté.

Les rendements des obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 15 points de base à 4,428 %, ce qui représente la plus forte hausse de points de base en une journée depuis le 10 avril. Ils sont descendus à 4,275 % mercredi, leur niveau le plus bas depuis le 1er avril.

Les rendements des obligations à deux ans ont gagné 15 points de base à 4,87 %, ce qui représente également la plus forte hausse journalière depuis le 10 avril. Ils sont tombés à 4,716 % jeudi, leur plus bas niveau depuis le 16 mai.

L'inversion de la courbe des rendements des bons du Trésor à deux ans et à 10 ans a peu changé au cours de la journée, à moins 44 points de base.

Les traders ont réduit les paris sur une première baisse des taux d'intérêt de la Fed d'ici septembre après les données sur l'emploi, ramenant la probabilité à un peu plus qu'un jeu de pile ou face, par rapport aux 70 % de chances qui avaient été observées précédemment.

"La Fed pourrait considérer ces chiffres comme un obstacle à une réduction des taux en septembre, car un marché de l'emploi fort conduit à un consommateur plus fort, un consommateur qui peut continuer à dépenser et à alimenter l'inflation", a déclaré Quincy Krosby, stratégiste mondial en chef chez LPL Financial.

La prochaine étape importante pour le marché sera la publication de l'indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois de mai, prévue mercredi. Ce rapport est susceptible d'influencer les attentes du marché à court terme en ce qui concerne la politique de la Fed.

Il sera publié quelques heures avant que la banque centrale américaine ne termine sa dernière réunion de deux jours, au cours de laquelle les responsables de la Fed mettront à jour leurs projections économiques et de taux d'intérêt.

Dans des commentaires récents, les responsables de la Fed ont souligné qu'ils devraient voir l'inflation se rapprocher de l'objectif annuel de 2 % de la Fed pendant plusieurs mois avant de réduire les taux.

Le département du Trésor américain vendra également 119 milliards de dollars d'obligations à coupon la semaine prochaine, dont 58 milliards de dollars d'obligations à trois ans lundi, 39 milliards de dollars d'obligations à 10 ans mardi et 22 milliards de dollars d'obligations à 30 ans jeudi.