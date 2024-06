L'inversion de la courbe des rendements entre les obligations à deux ans et à dix ans s'est accentuée mardi pour dépasser 50 points de base pour la première fois cette année, puis s'est partiellement inversée après qu'une forte demande lors d'une vente aux enchères d'obligations à deux ans a permis au rendement de s'éloigner de ses niveaux les plus élevés.

L'écart 2s/10s est la section la plus surveillée de la courbe de rendement. Normalement, la courbe de rendement est ascendante, les titres à court terme rapportant moins que les titres à plus long terme qui comportent plus de risques. La courbe est négative depuis le milieu de l'année 2022, signe que le marché s'attend à une récession.

Cela ne s'est pas encore produit, bien que la Réserve fédérale ait relevé les taux à court terme de mars 2022 à juillet 2023 pour contenir l'inflation. La Réserve fédérale a signalé tout au long de l'année qu'elle était prête à commencer à assouplir sa politique lorsque l'inflation aura suffisamment baissé et/ou si d'autres données, en particulier le chômage, commencent à indiquer un ralentissement significatif.

À l'heure actuelle, le marché ne prévoit pas de changement avant septembre et beaucoup commencent à se demander si la Réserve fédérale assouplira ses taux cette année.

Les données économiques de mardi n'ont pas donné de signaux clairs. Les prix des maisons individuelles aux États-Unis ont augmenté de 0,2 % en avril, après être restés inchangés en mars. La confiance des consommateurs américains s'est affaiblie en juin, l'indice se situant à 100,4 contre 101,3 en mai, après révision à la baisse, selon le Conference Board.

Le commerce est donc resté relativement prudent avant la publication, vendredi, de l'indice d'inflation des dépenses de consommation personnelle de mai, qui pourrait donner plus d'indications sur le calendrier et l'ampleur d'éventuelles réductions. Le rapport sur les emplois de juin sera publié le vendredi suivant.

"En fin de compte, la Fed abaisse ses taux en raison du marché du travail et non de la baisse de l'inflation", a déclaré Lou Brien, stratège de marché chez DRW Trading à Chicago. "Si vous regardez les 30-35 dernières années, la Fed réagit à la hausse du taux de chômage, et l'inflation, en partie parce qu'elle nous a endormis, n'a pas été le facteur principal.

Mardi, le 2s/10s a atteint -51,6 points de base, son niveau le plus inversé depuis décembre et était d'environ -50 points de base en fin de journée, par rapport à -49,1 pb lundi.

M. Brien a déclaré qu'avec le recul, la Fed a eu tendance à abaisser les taux lorsque le taux de chômage était supérieur d'un ou deux dixièmes de point de pourcentage au niveau le plus bas du cycle. Il a atteint un niveau record de 3,4 % en avril 2023 et a progressivement augmenté de six dixièmes pour atteindre 4 % en mai sans réduction.

Le gouverneur de la Réserve fédérale, Michelle Bowman, a déclaré mardi que le maintien du taux directeur "pendant un certain temps" suffirait probablement à maîtriser l'inflation, mais elle a également réaffirmé sa volonté d'augmenter les coûts de l'emprunt si cela s'avérait nécessaire.

Lisa Cook, gouverneur de la Fed, a déclaré qu'il serait approprié de réduire les taux d'intérêt "à un moment donné", compte tenu des progrès significatifs réalisés en matière d'inflation et du refroidissement progressif du marché de l'emploi. Elle est toutefois restée vague quant au calendrier de l'assouplissement.

"C'est peut-être la raison pour laquelle vous observez une plus grande inversion de la courbe, simplement parce que le marché de l'emploi commence à être un peu nerveux et que cela pourrait signifier pour la Fed.

Le rendement de la note à deux ans a réduit les gains après que le Trésor ait vendu 69 milliards de dollars à un rendement élevé de 4,706%. Ce taux était inférieur d'environ 5 points de base à celui des obligations émises à la clôture de l'appel d'offres, ce qui indique que les investisseurs étaient désireux d'accepter un rendement inférieur aux taux du marché.

Le ratio de couverture était de 2,75, le plus élevé depuis août 2023.

Les rendements à deux ans, qui évoluent généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, étaient en hausse de 0,4 point de base par rapport à la fin de la journée de lundi, à 4,7381 %. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a baissé de 0,8 point de base à 4,24 %.

Le Trésor a prévu d'adjuger 183 milliards de dollars de titres à coupon cette semaine, répartis entre les obligations à deux ans et les obligations à cinq et sept ans qui seront vendues mercredi et jeudi.

Les rendements étaient en baisse en début de matinée, mais la publication des données sur l'inflation au Canada, qui ont surpris à la hausse, a inversé cette tendance.

"Les bons du Trésor étaient bien orientés ce matin jusqu'à ce que les données de l'IPC (indice des prix à la consommation) au Canada soient publiées et effacent la hausse des bons du Trésor", a déclaré Tony Farren, directeur général de Mischler Financial Group. Les prix des bons du Trésor et les rendements évoluent dans des directions opposées.

Mardi, les traders de contrats à terme liés au taux directeur de la Fed pariaient sur deux baisses de taux de 25 points de base cette année, la probabilité d'une première baisse en septembre étant de 61 %.