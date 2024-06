le yen

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo reprenait son souffle jeudi matin, lestée par des prises de bénéfices après trois séances de hausse, tandis que les tréfonds atteints par le yen agitaient le spectre d'une possible nouvelle intervention du gouvernement nippon.

L'indice vedette Nikkei perdait 1,02% à 39.263,61 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix reculait de 0,61% à 2.785,82 points.

La devise nippone a chuté dans la nuit de mercredi à jeudi près de la barre des 160,90 yens pour un dollar, atteignant des abysses qui n'avaient plus été explorés depuis 1986, et au-delà du palier qui avait déclenché des interventions du gouvernement japonais fin avril et début mai.

Le vice-ministre japonais des Finances Masato Kanda s'est dit mercredi "sérieusement préoccupé par le récent affaiblissement rapide du yen", assurant "surveiller de près les tendances du marché".

"L'affaiblissement du yen peut bénéficier aux groupes exportateurs, mais il pourrait exacerber les pressions inflationnistes au Japon, créant ainsi un dilemme politique pour les autorités", ont commenté des courtiers du site AlgoTradeAlert.com.

Les précédentes interventions ont cependant eu un effet limité, mettant en exergue la difficulté pour Tokyo de défendre sa monnaie alors que la Réserve fédérale américaine ne montre pas de velléités immédiates de baisser ses taux directeurs.

Le yen est fragilisé par le grand écart entre les resserrements monétaires des grandes banques centrales occidentales et la politique accommodante de la Banque du Japon (BoJ). Celle-ci n'a pas exclu une hausse de taux dès fin juillet, si les nouvelles données macroéconomiques disponibles d'ici là le permettaient.

Selon des chiffres publiés jeudi, les ventes au détail au Japon ont augmenté de 1,7% en mai sur un mois, en accélération par rapport à avril et au-delà des prévisions des économistes malgré la persistance de l'inflation.

Cela pourrait être vu comme un signe que les augmentations de salaires record obtenues par les syndicats lors des dernières négociations de printemps au Japon commencent à soutenir le pouvoir d'achat des consommateurs face à la hausse des prix.

L'inflation dans l'archipel nippon dépasse depuis plus de deux ans l'objectif de 2% de la BoJ, mais l'institution souhaite obtenir une inflation tirée par la demande, grâce à des hausses de salaires et à une consommation intérieure plus dynamique.

Du côté des valeurs, certaines actions nippones liées aux semi-conducteurs baissaient, Tokyo Electron perdant notamment 1,7% après l'annonce de prévisions décevantes par le géant américain Micron Technology.

Le yen remontait un peu face au dollar, qui valait 160,68 yens vers 01H00 GMT contre 160,81 yens mercredi à 21H00 GMT.

L'euro, qui a atteint dans la nuit un sommet historique face au yen, refluait lui aussi à un euro pour 171,61 yens contre 171,75 yens la veille à 21H00 GMT. Et la monnaie européenne cotait à 1,0679 dollar, contre 1,0681 dollar mercredi.

Le pétrole était en repli: vers 01H00 GMT le baril de WTI américain perdait 0,38% à 80,59 dollars et celui de Brent de la mer du Nord lâchait 0,35% à 84,95 dollars.

