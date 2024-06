Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a clôturé vendredi en hausse, aidée par l'extrême faiblesse du yen, qui a atteint en séance un nouveau plus bas face au dollar depuis 1986.

L'indice vedette Nikkei a pris 0,61% à 39.583,08 points, soit un bond de 2,55% sur l'ensemble de la semaine et de 2,8% sur l'ensemble du mois de juin.

L'indice élargi Topix a pris 0,57% à 2.809,63 points, tout proche d'un nouveau record en clôture depuis 1990.

Le dollar est monté jusqu'à 161,27 yens vendredi matin heure japonaise, soit un nouveau plus bas pour la monnaie nippone face au billet vert depuis 1986.

Le yen faible est favorable à la Bourse de Tokyo car il gonfle artificiellement les bénéfices à l'étranger et la compétitivité des groupes nippons, et rend aussi les actions japonaises bon marché pour les investisseurs étrangers.

Mais cette tendance de change a aussi des revers, en renchérissant les importations japonaises et en pesant sur le pouvoir d'achat des ménages nippons.

Le ministre japonais des Finances, Shunichi Suzuki, s'est de nouveau dit vendredi très inquiet de l'impact de mouvements de change rapides sur l'économie du pays. Mais Tokyo n'est pas intervenu pour l'heure sur le marché des changes, bien que le cours dollar/yen au moment de ses précédentes interventions en avril-mai soit désormais largement dépassé.

La Bourse de Hong Kong était quant à elle en mini-progression (+0,1% vers 06H30 GMT), se montrant prudente avant la publication de l'indice des prix à la consommation PCE de mai aux Etats-Unis, très suivi par la Réserve fédérale américaine (Fed).

SoftBank à l'achat dans l'IA

SoftBank Group (+2,51%) serait prêt à investir entre 10 et 20 millions de dollars dans Perplexity AI, une start-up américaine dans l'intelligence artificielle générative, selon des informations de l'agence Bloomberg.

Le montant de cet investissement est symbolique mais il valoriserait Perplexity à hauteur de 3 milliards de dollars et illustre la volonté de SoftBank Group d'investir de plus en plus dans le secteur de l'IA, plein d'opportunités mais aussi de risques.

SoftBank Group vient par ailleurs de lever vendredi l'équivalent de 1,8 milliard d'euros via une émission obligataire en euros et dollars, son premier emprunt du genre en devises étrangères depuis 2021.

Le dollar a dépassé les 161 yens

Le dollar est monté jusqu'à 161,27 yens à 01H30 GMT, un nouveau record depuis 1986. Il est un peu redescendu ensuite, se négociant pour 160,95 yens vers 06H40 GMT contre 160,76 yens jeudi à 21H00 GMT.

L'euro était quasi stable vis-à-vis de la devise nippone, à 172,11 yens contre 172,08 yens la veille, tout en descendant à 1,0693 dollar contre 1,0704 dollar la veille.

Le pétrole était en hausse: vers 06H30 GMT le baril de WTI américain gagnait 0,69% à 82,30 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,52% à 86,84 dollars.

