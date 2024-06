Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo progressait vendredi en matinée, aidée notamment par la poursuite de la dégringolade du yen qui a atteint un nouveau plus bas face au dollar depuis 1986.

L'indice vedette Nikkei gagnait 0,9% à 39.693,77 points vers 01H00 GMT et l'indice élargi Topix prenait 0,89% à 2.818,53 points, en route vers un nouveau sommet depuis 1990.

Le dollar a dépassé les 161 yens peu avant 01H00 GMT, un nouveau record depuis 1986. Depuis quelques jours le niveau des 160 yens qui avait déclenché les dernières interventions du Japon sur le marché des changes en avril-mai a été allègrement dépassé, encourageant ainsi les spéculateurs à continuer de mettre la pression sur la monnaie nippone.

La faiblesse du yen est un avantage pour les valeurs exportatrices japonaises et rend aussi de manière générale le marché actions nippon bon marché pour les investisseurs étrangers.

Les investisseurs à Tokyo gardaient aussi un oeil sur le premier débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump pour la prochaine élection présidentielle américaine, qui a débuté à 01H00 GMT.

SoftBank à l'achat dans l'IA

SoftBank Group (+2,17%) serait prêt à investir entre 10 et 20 millions de dollars dans Perplexity AI, une start-up américaine dans l'intelligence artificielle générative, selon des informations de l'agence Bloomberg.

Si le montant de cet investissement est symbolique, il valoriserait néanmoins Perplexity à hauteur de 3 milliards de dollars et illustre la volonté du PDG de SoftBank Group, Masayoshi Son, d'investir de plus en plus dans le secteur de l'IA, plein d'opportunités mais aussi de risques.

SoftBank Group vient par ailleurs de lever vendredi l'équivalent de 1,8 million d'euros via une émission obligataire en euro et dollar, sa première opération du genre en devises étrangères depuis 2021.

Le dollar dépasse les 161 yens

Le dollar est monté jusqu'à 161,14 yens peu avant 01H00 GMT, un nouveau record depuis 1986. Il valait 161,02 yens vers 01H20 GMT, contre 160,76 yens jeudi à 21H00 GMT.

L'euro grimpait à 172,20 yens contre 172,08 yens la veille, tout en descendant à 1,0691 dollar contre 1,0704 dollar la veille.

Le pétrole était en légère hausse: vers 01H10 GMT le baril de WTI américain gagnait 0,32% à 82,00 dollars et le baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,24% à 86,60 dollars.

