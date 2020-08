TrackInsight: Baisse des obligations américaines de long terme

Les ETFs permettant de s’exposer aux indices obligataires américains avec une maturité dépassant les 20 ans ont baissé de 1,08% hier (mardi 26 août). Les taux obligataires sont à la hausse et le dollar en baisse alors que les investisseurs espèrent que la Fed va conserver sa position accommodante en vue du discours de son président à Jackson Hole. En 2020, le segment TrackInsight dédié aux obligations américaines de 20 ans et plus a progressé de 21,84% malgré une décollecte nette s’élevant à $ 3,1 milliards. Ce segment de 12 ETFs représente désormais $ 22,2 Mds d’actifs sous gestion.

