Washington (awp/afp) - L'économie américaine a récemment montré des signes de ralentissement, selon un rapport publié mercredi par la banque centrale américaine (Fed), les mesures destinées à ralentir l'inflation pesant sur l'activité, à moins de cinq mois de l'élection présidentielle.

"L'activité économique a maintenu un rythme de croissance léger à modeste dans la majorité des districts", détaille le "Livre beige". Cette enquête réalisée auprès des entreprises et acteurs économiques porte sur juin et début juillet.

Mais sur les 12 régions que compte la Fed, "cinq ont noté une activité stable ou en baisse, soit trois de plus" que lors du précédent rapport, publié fin mai.

Sur le front de l'emploi aussi, la situation évolue. La pénurie de main d'oeuvre qui avait débuté en 2021, lors du redressement économique post-Covid, semble se résorber.

"Dans l'ensemble, l'emploi a connu une légère croissance", précise la Fed, mais "plusieurs districts ont signalé une baisse de l'emploi dans le secteur manufacturier en raison du ralentissement des nouvelles commandes".

Le taux de chômage aux Etats-Unis était en juin de 4,1%, toujours parmi les plus bas des 50 dernières années.

La situation de l'emploi est désormais scrutée de près, afin d'éviter qu'à force de mesures visant à ralentir l'inflation, le chômage ne grimpe trop.

"A l'heure actuelle, je constate que le risque de hausse du chômage est plus élevé qu'il ne l'a été depuis longtemps", avait commenté mercredi matin Christopher Waller, un gouverneur de la Fed.

Car la Fed, pour lutter contre la forte hausse des prix, maintient depuis un an ses taux - qui dictent les taux des crédits accordés par les banques aux particuliers et entreprises - à leur plus haut niveau depuis 2001, dans la fourchette de 5,25 à 5,50%.

Elle envisage de commencer à les abaisser dans les prochains mois, mais veut être certaine que l'inflation baisse durablement.

La prochaine réunion de la Fed aura lieu les 30 et 31 juillet, mais les acteurs du marché tablent sur une première baisse des taux lors de la réunion suivante, les 17 et 18 septembre, selon l'évaluation de CME Group.

Après un rebond cet hiver, l'inflation a repris sa trajectoire à la baisse, retombant, en juin, à 3% sur un an, selon l'indice CPI.

La Fed privilégie une autre mesure, l'indice PCE, qu'elle veut ramener à 2%. Les données pour juin seront publiées à la fin du mois, mais il avait, en mai, baissé à 2,6%.

