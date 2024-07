Washington (awp/afp) - Le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis laisse espérer une baisse prochaine des taux de la banque centrale américaine (Fed), qui devrait le signaler mercredi, à l'issue de sa réunion, sans pour autant lancer le mouvement dès à présent, préférant sans doute attendre septembre.

"Réveillez-moi fin septembre", lors de la réunion suivante, plaisante Ryan Sweet, chef économiste pour Oxford Economics, qui prévoit que la Fed "profitera" de sa réunion, mardi et mercredi, "pour préparer les esprits au fait que la première baisse pourrait intervenir en septembre".

Pour lutter contre la forte inflation, la Fed maintient depuis un an ses taux à leur plus haut niveau depuis 2001, soit entre 5,25 et 5,50%. Pour les Américains, cela implique des taux d'intérêts plus élevés pour leurs crédits.

L'institution envisage de commencer à baisser ses taux dans les prochains mois, mais veut être certaine que les prix ont cessé de flamber.

Sur ce front, une bonne nouvelle est arrivée vendredi, confirmant les données précédentes: l'inflation est tombée à 2,5% sur un an en juin, selon l'indice PCE, la mesure préférée de la Fed.

Election présidentielle

"Il est évident que le processus de désinflation est en cours. (...) C'est une évolution majeure", a souligné Nathan Sheets, chef économiste de Citi, auprès de l'AFP.

Selon lui, les données laissent prévoir un scénario dans lequel "la Fed signale en juillet qu'elle reconnaît ce changement dans l'équilibre des risques, (...) puis entame son cycle de baisses en septembre".

Et ensuite? "Les marchés anticipent entre deux et trois baisses cette année", a-t-il précisé.

Une baisse des taux est très attendue également par les consommateurs américains, coincés depuis trois ans entre des prix qui flambent d'un côté, et des taux d'intérêt élevés de l'autre. Pour acheter une maison par exemple, les taux sur 30 ans sont à près de 7%.

Le sujet est d'autant plus sensible que l'élection présidentielle américaine aura lieu dans trois mois. La réunion de la Fed de septembre sera la dernière avant cette échéance électorale.

La campagne vient de connaître un retournement, avec l'abandon côté démocrate du président sortant Joe Biden, remplacé dans la course à la Maison-Blanche par sa vice-présidente, Kamala Harris.

Le candidat républicain Donald Trump était coutumier des attaques contre la Fed lorsqu'il était président, bien que l'institution soit indépendante du pouvoir politique. Il a récemment assuré qu'il pourrait, s'il était élu, laisser le président de la Fed, Jerome Powell, aller jusqu'au bout de son mandat.

Hausse du chômage

Malgré les taux élevés, l'économie américaine est repartie de plus belle au deuxième trimestre, avec un produit intérieur brut (PIB) en hausse de 2,8% en rythme annualisé, contre 1,4% au premier trimestre. La consommation, moteur de cette croissance, reste en effet solide.

Ainsi, note Nathan Sheets, il n'y a pas urgence à commencer à baisser les taux: "la Fed a encore le temps d'entamer son cycle de baisses", car "il ne s'agit pas d'une économie qui court un danger imminent d'une forte contraction".

Le danger qui existe, néanmoins, si la baisse des taux est lancée trop tard, est de provoquer une hausse du chômage.

Plusieurs responsables de la Fed ont ainsi récemment insisté sur ce point, puisque le plein emploi fait partie des missions de l'institution, au même titre que la stabilité des prix.

"Si le marché du travail ralentit trop et que le chômage continue d'augmenter et est tiré par des licenciements, je considérerais comme approprié de réduire les taux plus rapidement, avant qu'il ne soit trop tard", a ainsi récemment estimé une gouverneure de la Fed, Adriana Kugler.

Le taux du chômage des Etats-Unis en juillet sera publié vendredi, deux jours après la fin de la réunion de la Fed. En juin, il avait grimpé à 4,1%, son plus haut niveau depuis janvier 2022, mais les créations d'emplois, paradoxalement, avaient augmenté.

afp/rp