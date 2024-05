Washington (awp/afp) - La production industrielle aux Etats-Unis est restée stable en avril par rapport à mars, la hausse de la production de services d'utilité publique compensant les baisses enregistrées par les productions manufacturière et minière, selon l'enquête mensuelle de la Réserve fédérale (Fed) publiée jeudi.

Les analystes attendaient toutefois une timide progression de 0,1%, selon le consensus de Market Watch.

Dans le détail, la production de services d'utilité publique (eau, électricité) a progressé de 2,8%.

En revanche, la production manufacturière a reculé de 0,3%, en raison notamment de la baisse de production de voitures et pièces détachées automobiles, des équipements, appareils et composants électriques, et des produits liés au bois. Quant à la production minière, elle a baissé de 0,6%.

La production industrielle est inférieure de 0,4% à celle d'avril 2023.

Le taux d'utilisation des capacités industrielles est en baisse à 78,4%, un taux inférieur de 1,2% à sa moyenne de long terme calculée entre 1972 et 2023.

"Le secteur manufacturier continue de faire face à des difficultés liées à la hausse des coûts d'emprunt et au resserrement des conditions de crédit", a commenté Rubeela Farooqi, cheffe économiste pour HFE.

La banque centrale américaine (Fed) en effet, maintient depuis juillet 2023 ses taux à leur plus haut niveau depuis plus de 20 ans, afin de ralentir l'inflation.

Cela renchérit le coût du crédit pour les particuliers et entreprises.

Et le rebond de l'inflation observé en février et mars a convaincu l'institution d'être patiente avant de commencer à abaisser ses taux, afin d'éviter une nouvelle flambée des prix.

"Un retard dans la baisse des taux devrait peser sur l'activité des usines à court terme, tout comme le ralentissement de la demande", a ainsi observé Rubeela Farooqi.

Toutefois, a-t-elle nuancé, "une réduction future des taux d'intérêt ainsi qu'une relocalisation des réseaux d'approvisionnement devraient apporter un certain soutien à l'activité des usines à terme".

afp/rp