Une grande banque publique indienne a vendu des dollars de manière agressive, probablement pour le compte de la banque centrale, ont déclaré six traders à Reuters vendredi.

La roupie est passée de 83,12 à 83,00 contre le dollar américain en l'espace d'une minute sur le système de correspondance des ordres interbancaires. Elle s'échangeait pour la dernière fois à 82,97.

La vente a été très agressive et l'objectif semble être de s'assurer que l'USD/INR n'enregistre pas une clôture au-dessus de 83 sur une base hebdomadaire, a déclaré un trader d'une banque du secteur privé.

La Reserve Bank of India n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

La roupie indienne a chuté à un niveau record de 83,21 en fin de journée jeudi, mais elle s'est redressée depuis.

La RBI semble déterminée à maintenir la roupie indienne loin d'un niveau historiquement bas, mais compte tenu des conditions mondiales, la pression pourrait persister, a déclaré un cambiste d'une banque étrangère.

Les rendements élevés du Trésor américain, l'augmentation des prix du brut et la force du dollar ont continué à faire pression sur la roupie.

L'indice du dollar était à 104,92 en Asie, légèrement plus faible mais à portée de main de son plus haut de six mois de 105,15 atteint la nuit dernière.

La défense de la banque centrale indienne pour empêcher la roupie de tomber à un niveau historiquement bas s'est probablement étendue aux contrats à terme sur devises, a rapporté Reuters plus tôt dans la journée.

En début de semaine, la RBI était intervenue sur les contrats à terme non livrables et sur le marché de gré à gré (OTC) pour empêcher la roupie d'atteindre son niveau le plus bas.