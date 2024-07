Le parti d'extrême droite de Marine Le Pen, le Rassemblement national (RN), a enregistré des gains historiques en remportant le premier tour des élections législatives en France, mais le résultat final dépendra des jours de construction d'alliances avant le second tour de la semaine prochaine.

Le RN et ses alliés ont obtenu 33 % des voix, suivis par un bloc de gauche avec 28 % et les centristes du président Emmanuel Macron avec seulement 20 %, selon les résultats officiels du ministère de l'intérieur.

Il s'agit d'un énorme revers pour M. Macron, qui avait convoqué ces élections après que son parti ait été battu par le RN lors des élections au Parlement européen le mois dernier.

Mais la capacité du RN, anti-immigration et eurosceptique, à former un gouvernement dépendra du tour décisif de la semaine prochaine et de la manière dont les autres partis parviendront à contrecarrer Mme Le Pen en se ralliant aux candidats rivaux les mieux placés dans les circonscriptions électorales de toute la France.

Les dirigeants du nouveau Front populaire de gauche et de l'alliance centriste de M. Macron ont clairement indiqué dimanche soir qu'ils retireraient leurs propres candidats dans les circonscriptions où un autre candidat serait mieux placé pour battre le RN lors du second tour de dimanche prochain.

Longtemps paria pour de nombreux Français, le RN est aujourd'hui plus proche du pouvoir qu'il ne l'a jamais été. Mme Le Pen a cherché à redorer l'image d'un parti connu pour son racisme et son antisémitisme, une tactique qui a fonctionné dans un contexte de colère des électeurs à l'égard de M. Macron, de la cherté de la vie et des inquiétudes croissantes concernant l'immigration.

Un gouvernement dirigé par le RN soulèverait des questions majeures sur l'orientation de l'Union européenne, étant donné sa résistance à une intégration plus poussée de l'UE. Les économistes ont également demandé si ses plans de dépenses étaient entièrement financés.

L'euro a atteint son plus haut niveau en deux semaines lors des échanges asiatiques de lundi, le marché étant soulagé que le RN n'ait pas fait mieux.

"Je pense qu'il s'agit d'un léger 'bon, il n'y a pas eu de surprises', donc il y a eu un sentiment de soulagement", a déclaré Fiona Cincotta, analyste principal des marchés chez City Index.

Lundi, les législateurs du RN ont exhorté les politiciens de centre-droit du parti Les Républicains (LR), qui a obtenu moins de 7 % des voix au premier tour, à se retirer des circonscriptions où une telle décision jouerait en faveur du RN.

"S'ils savent qu'ils ne vont pas gagner, je leur demande de se retirer et de laisser le camp national gagner", a déclaré Laure Lavalette, députée RN, à la radio RTL.

Pour l'instant, le parti Les Républicains, qui s'est divisé avant le vote, un petit nombre de ses membres ayant rejoint le RN, n'a pas donné d'indication sur sa position.

