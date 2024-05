PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, estime que la Banque centrale européenne (BCE) dispose d'une "marge significative" pour réduire ses taux directeurs et qu'il existe un risque d'assouplissement tardif de la politique monétaire "au moins aussi élevé" que celui d'une baisse prématurée des taux.

Dans un entretien accordé au journal allemand Börsen-Zeitung, François Villeroy de Galhau, qui est membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a souligné que le taux neutre dans la zone euro se situait, selon la plupart des estimations, entre 2% et 2,2,5%. "Cela ne signifie pas que nous devrions aller jusqu'à ce taux, mais qu'avec un taux de rémunération des dépôts de 4%, nous disposons d'une marge de manouvre significative pour réduire les taux", a-t-il précisé.

Le gouverneur a par ailleurs averti que si la baisse des taux d'intérêt intervenait tardivement, "les Européens paieraient un prix trop élevé en termes d'activité économique et d'emploi".

Il a également plaidé pour une "optionnalité maximale" après la première baisse des taux, qu'il attendu en juin.

"Sauf surprise, la première baisse des taux en juin est une affaire réglée, mais nous avons plusieurs degrés de liberté pour la suite", a indiqué François Villeroy de Galhau.

"Je lis parfois que nous ne devrions réduire les taux qu'une fois par trimestre lorsque de nouvelles projections économiques sont disponibles, et donc exclure le mois de juillet. Pourquoi en serait-il ainsi, si nous procédons réunion par réunion et que nous nous appuyons sur les données ? Je ne dis pas que nous devrions déjà nous engager sur le mois de juillet, mais gardons notre liberté sur le calendrier et le rythme", a indiqué le banquier central.

La prochaine décision de politique monétaire de la BCE est attendue le 6 juin. Plusieurs responsables de la banque centrale ont indiqué qu'une baisse des taux à cette occasion était assurée, à moins d'une surprise majeure. L'évolution de la politique monétaire au-delà de juin est toutefois plus incertaine, l'inflation dans la zone euro restant supérieure à l'objectif de 2% de la BCE.

