Vontobel souligne l'importance de l'évolution des salaires nominaux

La Banque centrale européenne (BCE) entamera très certainement son cycle de réduction des taux le mois prochain, déclare George Curtis, gérant chez TwentyFour Asset Management (boutique Vontobel). Selon lui, les données favorables sur l'inflation et les orientations claires du conseil des gouverneurs ont porté les probabilités d'une baisse des taux en juin à près de 100 % pour les marchés, sans que grand-chose ne puisse faire dérailler ce processus. Le principal obstacle pour la BCE concernait les données salariales du premier trimestre, comme l'a souligné Christine Lagarde en janvier.



Le gérant souligne qu'il est plus difficile de déterminer avec précision la croissance des salaires en Europe qu'aux États-Unis, compte tenu de la disparité des rapports nationaux et des tendances en matière de négociation, de sorte que la BCE examine un certain nombre de mesures pour étayer son point de vue.



"De son propre aveu, la croissance des salaires devrait rester supérieure au niveau compatible avec son objectif d'inflation cette année", indique George Curtis, pour en déduire que l''orientation de la croissance des salaires nominaux sera donc essentielle pour comprendre "la forme que prendra la trajectoire des baisses".



"Dans un environnement caractérisé par une amélioration de la croissance, un faible taux de chômage et une croissance des salaires se normalisant lentement, nous estimons qu'il n'est guère nécessaire que la BCE procède à des réductions agressives en 2024, et nous considérons que les prix du marché, qui prévoient environ trois réductions, sont à peu près corrects pour cette année", conclut-il.