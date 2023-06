Les dépenses de consommation aux Etats-Unis ont fortement ralenti en mai, mais la persistance de fortes pressions inflationnistes sous-jacentes pourrait contraindre la Réserve fédérale à recommencer à relever ses taux d'intérêt le mois prochain.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) a augmenté de 0,1 % en mai, après avoir progressé de 0,4 % en avril, selon les données publiées vendredi par le département du commerce. Au cours des 12 mois précédant mai, l'indice des prix PCE a progressé de 3,8 % après avoir augmenté de 4,3 % en avril.

Si l'on exclut les composantes volatiles que sont l'alimentation et l'énergie, l'indice des prix PCE a progressé de 0,3 % après avoir augmenté de 0,4 % le mois précédent. L'indice des prix PCE de base a augmenté de 4,6 % en glissement annuel en mai, après avoir progressé de 4,7 % en avril. La Fed suit les indices des prix PCE pour atteindre son objectif d'inflation de 2 %.

RÉACTION DU MARCHÉ :

STOCKS : Les contrats à terme du S&P 500 ont étendu leurs gains et étaient récemment en hausse de 0,6%.

OBLIGATIONS : Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a chuté à environ 3,84% ; Le rendement du Trésor américain à deux ans était à 4,84%.

FOREX : L'indice du dollar américain a légèrement baissé et se situait récemment à 103,20.

COMMENTAIRES :

BRIAN JACOBSEN, CHIEF ECONOMIST, ANNEX WEALTH MANAGEMENT, MENOMONEE FALLS, WISCONSIN

"Les dépenses ont été faibles, surtout en termes corrigés de l'inflation. Les dépenses en biens ont chuté et même les dépenses en services semblent s'essouffler. L'inflation est en baisse. La rampe de sortie vers une inflation de 2 % est cependant longue."

PETER ANDERSEN, FONDATEUR, ANDERSEN CAPITAL MANAGEMENT, BOSTON

"Elle montre des signes de stabilité et indique que nous allons dans la bonne direction."

"Alors que nous clôturons ce trimestre et que nous nous tournons vers le second semestre, je suis optimiste : l'économie et les consommateurs sont en bonne santé et continueront à se redresser."

"Bien que ce chiffre soit conforme aux attentes, je ne m'attends pas à ce qu'il modifie le ton général que la Fed nous a communiqué au cours du dernier mois.

ROBERT PAVLIK, GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE SENIOR, DAKOTA WEALTH, FAIRFIELD, CONNECTICUT

"Les chiffres étaient plutôt en ligne avec les rapports sur l'inflation. C'est un bon signe. L'inflation a eu tendance à baisser légèrement, ce qui a contribué à soutenir le marché boursier dans son ensemble." "Les gens se sentent un peu plus à l'aise si vous regardez l'indice du sentiment, la confiance des consommateurs et d'autres choses de ce genre. Les opinions ne sont pas aussi négatives, et le marché semble l'apprécier, car les contrats à terme ont légèrement augmenté à la suite de ce rapport." "Cela enlève un peu de pression à la Fed, mais vu la façon dont Powell s'est exprimé cette semaine, on se demande s'ils sont prêts à l'accepter ou non. Il doit en quelque sorte parler durement afin de ménager le marché et de l'empêcher de rouler au point que les taux d'intérêt baissent sur le marché du Trésor, ce qui va à l'encontre de ce qu'il essaie de faire."

PETER CARDILLO, ÉCONOMISTE EN CHEF DU MARCHÉ, SPARTAN CAPITAL SECURITIES, NEW YORK

"Nous avons eu de bonnes nouvelles, c'est un beau progrès. Ces chiffres sont bons et montrent qu'il y a des progrès du côté de l'inflation."

"Cela satisfera-t-il la Fed ? Elle s'est montrée optimiste et Powell a laissé entendre qu'il y aurait deux autres hausses. Mais si nous voyons un chiffre du travail plus faible que prévu (juin) la semaine prochaine et un IPC plus faible, il y a de fortes chances que la Fed maintienne sa décision en juillet, qu'elle prenne un autre mois de congé pour évaluer davantage l'activité économique."

"Les dépenses ont été plus faibles que prévu. Nous commençons à voir la consommation diminuer un peu et c'est essentiel pour faire baisser l'inflation."

" Les rendements (du Trésor) sont maintenant en baisse et nous devrions terminer le trimestre sur une bonne note. Il semble que nous nous dirigions vers une séance de négociation positive."