La roupie indienne pourrait chercher à renforcer ses gains récents grâce à un dollar plus faible et gardera un œil sur les données de l'inflation nationale et américaine pour des indices, tandis que les rendements des obligations d'État suivront les mouvements des rendements du Trésor.

L'unité locale a terminé à 82,7850 jeudi après avoir atteint son plus haut niveau en six mois au cours de la session. La roupie a enregistré un gain de 0,1% la semaine dernière, ce qui représente sa quatrième hausse consécutive d'une semaine sur l'autre.

Les marchés financiers indiens étaient fermés vendredi en raison d'un jour férié local.

L'indice du dollar a terminé la semaine en baisse de 1,1%, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis décembre après que le président de la Fed Powell ait déclaré que la Fed n'était pas trop loin de gagner en confiance pour réduire les taux d'intérêt.

Un rapport mitigé sur l'emploi en février a également fait pression sur le dollar et a été perçu comme maintenant la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt en juin.

Le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 275 000 le mois dernier, soit plus que les 200 000 prévus par les économistes interrogés par Reuters. Cependant, le taux de chômage a augmenté à 3,9 % en février, après être resté à 3,7 % pendant trois mois.

Comme il est probable que le marché de l'emploi continue à se refroidir, nous continuons à penser qu'il y a de fortes chances qu'il y ait une réduction en juin, a déclaré la banque ING dans une note. Les données de janvier ont également été révisées à la baisse et font état de 229 000 emplois créés au lieu des 353 000 précédemment annoncés.

Techniquement, le biais reste négatif pour la paire USD/INR, avec une fourchette hebdomadaire probable entre 82,60 et 82,90, a déclaré Arnob Biswas, responsable de la recherche sur les devises chez SMC Global Securities.

Les données sur l'inflation aux États-Unis, attendues mardi, influenceront les attentes de la Fed en matière de réduction des taux d'intérêt.

Les traders garderont également un œil sur l'échéance du swap vente-achat de 5 milliards de dollars USD/INR de la Reserve Bank of Indias lundi, qui aura un impact sur le taux de swap USD/INR au jour le jour et sur les primes à terme.

Pendant ce temps, le rendement des obligations d'État indiennes à 10 ans a terminé à 7,0312% jeudi, soit 3 points de base de moins pour la semaine. Il devrait évoluer dans une fourchette de 7,00%-7,08% cette semaine, selon les traders.

Les rendements obligataires indiens ont baissé la semaine dernière, suivant la baisse des rendements américains, tandis que le rendement à 10 ans a encore baissé après les données sur l'emploi aux États-Unis.

Entre-temps, les investisseurs étrangers continuent d'injecter de l'argent dans les obligations d'État indiennes, et même si l'inclusion dans un autre indice ne changera pas les choses matériellement, elle a stimulé le sentiment.

Bloomberg Index Services inclura les obligations d'État nationales éligibles à l'investissement via la route entièrement accessible (FAR) du pays dans son indice Emerging Market Local Currency Index (EMLC) à partir du 31 janvier 2025.

Toutefois, les acteurs du marché s'attendent à ce que les flux entrants soient inférieurs à 5 milliards de dollars à la suite de cette inclusion, ce qui a entraîné une faible variation des rendements la semaine dernière.

"En soi, ce n'est pas important, mais cela crée un cadre solide pour l'ajout éventuel d'obligations indiennes à l'indice Bloomberg Aggregate, qui est suivi par un nombre important d'actifs sous gestion et qui peut conduire à des entrées supérieures à 20 milliards de dollars à moyen terme", a déclaré Anurag Mittal, responsable des titres à revenu fixe chez UTI Asset Management Company.

L'attention des investisseurs se portera également sur l'inflation de détail en Inde en février, attendue mardi, d'autant plus que la banque centrale a réitéré son intention d'atteindre son objectif d'inflation à moyen terme de 4 % sur une base durable.

Selon un sondage d'économistes réalisé par Reuters, l'inflation des prix à la consommation en Inde devrait avoir légèrement diminué pour atteindre 5,02 % en février, son niveau le plus bas depuis quatre mois, en raison de la modération des augmentations des prix des denrées alimentaires. L'inflation est toutefois restée au-dessus du point médian de 4 % de la marge de tolérance de la banque centrale depuis septembre 2019. ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** Inde : inflation IPC de février - 12 mars, mardi (sondage Reuters : 5,02% sur un an) ** Inde : production industrielle de janvier - 12 mars, mardi (17h30 IST) (sondage Reuters : 4,1% sur un an) ** États-Unis : IPC de février - 12 mars, mardi (sondage Reuters : 0,1% sur un an) ** Inde : production industrielle de janvier - 12 mars, mardi (17h30 IST) (sondage Reuters : 0,1% sur un an) 12, mardi (Reuters poll 0,3% sur un mois) ** Inde Jan WPI inflation - 14 mars, jeudi (12:00 p.m. IST) (Reuters poll 0,25% sur un an) ** U.S. initial weekly jobless claims week to Mar. 4 - Mar. 14, jeudi (6:00 p.m. IST) ** U.S. Feb PPI machine manufacturing - 14 mars, jeudi (6:00 p.m. IST) ** U.S. Feb retail sales - 14 mars, jeudi (6:00 p.m. IST) ** U.S. Feb import prices - 15 mars, vendredi (6:00 p.m. IST) ** U.U Mich sentiment - 15 mars, vendredi (7:30 p.m. IST) (Reporting by Dharamraj Dhutia and Jaspreet Kalra ; Editing by Sonia Cheema)