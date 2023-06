La roupie indienne devrait prolonger ses gains cette semaine en raison des entrées persistantes de dollars, bien que la demande des importateurs pourrait limiter la hausse, tandis que les rendements des obligations d'État pourraient augmenter après les commentaires optimistes des principales banques centrales mondiales.

La roupie a gagné 0,6% pour terminer à 81,93 la semaine dernière. L'unité locale a atteint 81,8825, son plus haut niveau depuis le 11 mai, vendredi, grâce à la faiblesse générale de l'indice du Dollar Index ainsi qu'à l'afflux probable de dollars de la part des entreprises.

Le Dollar Index, à l'inverse, a atteint son plus bas niveau en cinq semaines après que la Banque Centrale Européenne ait exprimé son opinion favorable et qu'il y ait de plus en plus de paris sur le fait que la Réserve Fédérale réduise sa politique agressive.

Les importateurs profiteront certainement d'une baisse de l'USD/INR à 81,60 et se couvriront au moins pour les deux ou trois prochains mois, a déclaré Arnob Biswas, responsable de la recherche sur le marché des changes chez SMC Global.

Il sera difficile de dépasser les niveaux de 81,55-81,60 car la Reserve Bank of India interviendra probablement pour renforcer ses réserves, a déclaré Biswas.

La roupie devrait s'échanger entre 81,50 et 82,25 cette semaine, selon les traders.

L'augmentation des chances de voir la Fed se montrer moins optimiste pourrait également aider à faire remonter les primes à terme de la roupie des plus bas de 2023 qu'ils ont atteints la semaine dernière, selon les traders et les analystes.

Pendant ce temps, le rendement de l'obligation de référence a terminé à 7,0354% vendredi, presque inchangé après une semaine volatile.

Les traders s'attendent à ce que le rendement de référence évolue dans une fourchette de 6,98%-7,08% cette semaine.

Les rendements ont chuté au début de la semaine dernière après que des données aient montré que l'inflation en Inde avait diminué, mais ont augmenté vers la fin de la semaine après que la Fed ait prévu de nouvelles hausses de taux cette année.

Cette perspective, qui prévoit une nouvelle hausse des taux de 50 points de base, est intervenue après que la RBI a déclaré que l'inflation devait se rapprocher de son objectif de 4 % et qu'elle ferait "tout ce qui est nécessaire pour s'assurer que les attentes d'inflation à long terme restent fermement ancrées".

Alors que, comme la Fed, la RBI a maintenu ses taux lors de sa dernière réunion de politique monétaire, le procès-verbal de cette réunion, qui doit être publié jeudi, pourrait constituer le prochain élément déclencheur important.

Les perspectives de nouvelles hausses de taux de la Fed devraient décrocher les attentes d'une pause prolongée des taux en Inde, a déclaré ICICI Securities Primary Dealership dans une note.

"Nous analyserons les minutes de la réunion de juin (RBI) pour évaluer les opinions du comité sur l'orientation de la politique et la fonction de réaction pour les changements de taux d'intérêt."

ÉVÉNEMENTS CLÉS :

Procès-verbal de la réunion de juin de la RBI - 22 juin, jeudi (5:00 p.m. IST)

Demandes hebdomadaires d'emploi aux États-Unis - 22 juin (18h00 IST)

Ventes de logements existants aux États-Unis - 22 juin (19h30 IST) (Rapport de Dharamraj Dhutia et Sethuraman NR ; Rédaction de Savio D'Souza)