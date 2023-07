La roupie indienne, qui sort de sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus d'un mois, devrait se redresser cette semaine, tandis que les rendements obligataires devraient se maintenir dans une fourchette, à l'instar de leurs homologues américains.

La roupie a chuté de 0,6 % la semaine dernière, sa plus mauvaise performance en sept semaines, en raison des craintes que la Réserve fédérale américaine maintienne les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant plus longtemps. Vendredi, la roupie a atteint 82,75, son niveau le plus bas depuis deux mois.

Une meilleure semaine est attendue pour la roupie, grâce au recul de l'indice du dollar après les données sur l'emploi aux États-Unis, selon les traders.

L'indice du dollar a chuté vendredi et les rendements américains à échéance proche ont reculé après que les données aient montré que l'économie américaine a créé le moins d'emplois en deux ans et demi au mois de juin.

Cette semaine, les données sur l'inflation seront au cœur de l'actualité. Les données sur l'inflation américaine et indienne pour le mois de juin sont attendues mercredi

Elles apporteront plus de clarté sur les trajectoires des taux de chaque pays, faisant de cette semaine une semaine cruciale pour la roupie, a déclaré Jigar Trivedi, analyste principal de recherche pour les devises et les matières premières chez Reliance Securities.

Pendant ce temps, le rendement des obligations indiennes de référence a terminé à 7,1609 % vendredi, après avoir augmenté de quatre points de base (pb) la semaine dernière, comme la semaine précédente.

Les rendements ont suivi leurs homologues américains à la hausse, les investisseurs ayant intégré les paris selon lesquels la Fed relèvera ses taux en juillet et le fera à nouveau plus tard dans l'année.

Les traders ont déclaré que le prochain niveau clé pour le rendement de référence de l'Inde devrait se situer autour de 7,20 %. Ils s'attendent à ce que le rendement de référence dérive dans la fourchette 7,11-7,20% cette semaine.

Ils prévoient également une hausse des rendements obligataires à court terme, étant donné que le gouvernement fédéral et les États ont programmé un important approvisionnement en dette jusqu'en septembre.

"Le point le plus douloureux aujourd'hui est la métrique de l'offre et de la demande, qui était attrayante en avril-juin en raison d'achats inhabituels de la part d'acteurs à long terme et d'un important remboursement d'obligations", a déclaré VRC Reddy, responsable de la trésorerie de la Karur Vysya Bank.

"Le trimestre juillet-septembre est une période sèche sans beaucoup de rachats, mais aidée par une offre importante."

ÉVÉNEMENTS CLÉS :

Production industrielle de mai en Inde - 12 juillet, mercredi (17h30 IST)

Inde : Inflation IPC de juin - 12 juillet, mercredi (17:30 p.m. IST)

IPC américain de juin - 12 juillet, mercredi (18:00 p.m. IST)

Demande initiale d'emploi aux États-Unis pour la semaine au 3 juillet - 13 juillet, jeudi (18h00 IST)

L'inflation des prix de gros en Inde pour le mois de juin - 14 juillet, vendredi (12:00 p.m. IST) (rapporté par Dharamraj Dhutia ; édité par Savio D'Souza)