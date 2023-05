La roupie indienne et les rendements des obligations d'État seront influencés par les bons du Trésor américain et les attentes des investisseurs concernant les taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine lors de sa prochaine réunion.

La semaine dernière, la roupie a progressé par rapport au dollar américain jusqu'à 82,5750. L'USD/INR a rencontré une résistance en temps utile à 82,80-82,85, ce qui a probablement découragé les nouvelles positions longues, selon les traders.

L'intervention préalable de la Reserve Bank of India (RBI) à proximité du niveau de 83 s'avère assez efficace pour maintenir la volatilité, a déclaré Anindya Banerjee, responsable de la recherche - FX et taux d'intérêt chez Kotak Securities.

Cette semaine, la roupie surveillera la réaction des rendements américains après que le président américain Joe Biden et le principal républicain du Congrès Kevin McCarthy ont conclu un accord provisoire au cours du week-end pour relever le plafond de la dette.

Le rendement américain à 2 ans a grimpé à 4,64 % en Asie, son plus haut niveau depuis le 10 mars. La probabilité d'une hausse des taux de la Fed est passée à 2 sur 3. La plupart des devises asiatiques se sont affaiblies tandis que les actions étaient en hausse.

L'accord sur le plafond de la dette américaine devrait favoriser le risque, ce qui est positif pour la roupie, mais ce qui est plus important pour la roupie et les autres monnaies émergentes, c'est ce qui se passe avec les rendements américains, a déclaré un trader.

L'indice du Dollar Index était légèrement en baisse dans les échanges asiatiques, après avoir progressé pendant trois semaines consécutives. Le dollar a été aidé par la résistance des données américaines et les commentaires globalement optimistes des décideurs de la Fed.

Pendant ce temps, les rendements des obligations d'État indiennes ont abandonné la chute observée au début de la semaine et sont restés largement inchangés, alors que les rendements américains n'ont cessé de grimper.

Le rendement de l'obligation de référence est resté autour de la marque clé de 7% pendant la majeure partie de la semaine dernière, et a terminé à 7,0081% vendredi. Les traders s'attendent à ce que le rendement de référence évolue dans une fourchette de 6,96% à 7,06% cette semaine.

Le rendement américain à 10 ans a augmenté de près de 40 points de base au cours des deux dernières semaines, ce qui devrait réduire l'appétit pour la dette locale.

En l'absence d'indices majeurs, les traders surveilleront attentivement les données de croissance de l'Inde pour janvier-mars et l'année financière précédente, qui pourraient fournir des indications cruciales à la RBI avant sa décision de politique monétaire le 8 juin.

"Nous prévoyons une croissance de 4,9 % en glissement annuel pour janvier-mars et de 6,5 %, 5,9 % et 8,1 % respectivement pour le trimestre en cours, juillet-septembre et octobre-décembre", a déclaré Goldman Sachs.

ÉVÉNEMENTS CLÉS : Confiance des consommateurs américains en mai - 30 mai (19h30 IST) Croissance indienne janvier-mars - 31 mai (17h30 IST)

Semaine américaine au 15 mai - demande initiale d'emploi - 1er juin (18h00 IST) Emploi non agricole et taux de chômage aux États-Unis - 2 juin (18h00 IST) (Rapport de Sethuraman NR et Dharamraj Dhutia à Mumbai ; Editing by Varun H K)