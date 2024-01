La roupie indienne pourrait connaître des fluctuations de prix au cours de cette semaine de vacances, en s'inspirant des mouvements de l'indice du dollar, tandis que les rendements obligataires suivront les mouvements des rendements du Trésor américain.

Les marchés des changes, obligataires et monétaires indiens étaient fermés lundi, le gouvernement de l'État du Maharashtra ayant décrété un jour férié. Les marchés indiens seront fermés vendredi pour le Jour de la République.

La roupie a augmenté vendredi jusqu'à 83,0650 contre le billet vert, mais a enregistré une baisse hebdomadaire de 0,17%. Les traders s'attendent à ce que la monnaie oscille entre 82,90 et 83,30 cette semaine.

Alors que la tendance de la roupie est à l'appréciation, à moins qu'elle ne tombe en dessous des niveaux de 82,90-83, les mouvements de va-et-vient des prix sont susceptibles de se poursuivre, a déclaré un cambiste de la banque d'État.

La roupie a atteint un sommet de plus de quatre mois de 82,77 lundi dernier, mais a réduit ses gains tout au long de la semaine en raison des sorties de capitaux liées aux actions et de l'augmentation des rendements obligataires américains.

Les données économiques optimistes des États-Unis et le recul des responsables de la Réserve fédérale ont incité les investisseurs à réduire leurs paris sur des baisses de taux agressives, ce qui a stimulé le dollar et les rendements obligataires américains.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les investisseurs évaluent à 42 % la probabilité d'une baisse des taux de la Fed en mars, contre 73 % au 11 janvier.

Le bras de fer entre la politique de la banque centrale et les attentes du marché concernant des baisses de taux anticipées reste le facteur clé, a déclaré Abhilash Koikarra, responsable du marché des changes et des taux chez Nuvama Professional Clients Group.

La semaine dernière, le rendement de l'obligation indienne de référence à 10 ans a peu varié vendredi à 7,1790%, après avoir perdu 5 points de base la semaine précédente. Les traders s'attendent à ce que le rendement fluctue dans une fourchette de 7,15%-7,22% cette semaine.

La semaine dernière, le gouverneur de la Reserve Bank of India, Shaktikanta Das, a déclaré que la politique monétaire devait rester activement désinflationniste, malgré la forte baisse récente de l'inflation de base.

L'inflation de base de l'Inde est tombée à son niveau le plus bas en quatre ans en décembre, ce qui a renforcé les espoirs de voir le groupe chargé de fixer les taux d'intérêt modifier sa position pour la rendre "neutre" le mois prochain.

Les traders continueront à surveiller l'activité des investisseurs étrangers qui ont acheté des obligations au cours de la nouvelle année. Ils attendront également des indices sur les emprunts du marché pour le prochain exercice financier, alors que le gouvernement présentera son budget le 1er février.

Selon Parul Mittal Sinha, responsable des marchés financiers pour l'Inde à la Standard Chartered Bank, l'emprunt net du gouvernement indien pour la prochaine année fiscale devrait rester largement inchangé.

"Le gouvernement central (devrait) viser un déficit fiscal plus étroit pour l'année fiscale 25, de 5,3 % à 5,6 % du PIB, contre 5,9 % pour l'année fiscale 24, ce qui pourrait conduire à un emprunt net de 11,80 trillions de roupies à 12,20 trillions de roupies". ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** Décision de la Banque du Japon sur les taux d'intérêt - 23 janvier, mardi (sondage Reuters : pas de changement attendu) ** U.S. Jan S&P Global manufacturing, services and composite PMI flash - 24 janvier, mercredi ** Décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne - 25 janvier, jeudi (18:45 p.m. IST) (sondage Reuters : pas de changement attendu) ** U.S. Dec durable goods - 25 janvier, jeudi (19:00 p.m. IST) ** U.S. Les demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage pour la semaine au 15 janvier - 25 janvier, jeudi (19:00 p.m. IST) ** PIB anticipé oct-déc américain - 25 janvier, jeudi (19:00 p.m. IST) ** Ventes de maisons neuves aux États-Unis - 25 janvier, jeudi (20:30 p.m. IST) ** Dépenses de consommation personnelle, indice PCE de base - 26 janvier, vendredi (7:00 p.m. IST) (Reporting by Dharamraj Dhutia and Jaspreet Kalra ; Editing by Mrigank Dhaniwala)