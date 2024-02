La roupie indienne pourrait être sur le recul en début de semaine après que les fortes données sur l'emploi aux États-Unis aient provoqué une hausse des rendements du Trésor et du dollar, tandis que les rendements obligataires pourraient baisser, les investisseurs attendant les commentaires de la banque centrale avec un statu quo attendu.

La monnaie a terminé en légère hausse à 82,9175 contre le dollar américain vendredi et a enregistré un gain hebdomadaire de 0,2%, aidé par un sentiment positif suite à la présentation du budget fédéral indien.

Le gouvernement indien a déclaré qu'il prévoyait de réduire le déficit fiscal et l'emprunt brut dans l'année financière commençant le 1er avril, une mesure qui pourrait stimuler les entrées de dette.

L'indice du dollar a atteint son plus haut niveau en sept semaines vendredi après que les données aient montré que les emplois non agricoles américains ont augmenté de 353 000 le mois dernier, dépassant largement les attentes des économistes qui tablaient sur un gain de 180 000. Le rendement du Trésor américain à 10 ans a augmenté de 16 points de base pour atteindre 4,02 %.

Le rebond des rendements pourrait peser sur les devises des marchés émergents, y compris la roupie", a déclaré Arnob Biswas, responsable de la recherche sur les devises étrangères chez SMC Global Securities. Biswas s'attend à ce que la roupie oscille entre 82,90 et 83,20 cette semaine.

Le maintien de la vigueur des données économiques américaines est également susceptible de peser sur les attentes de réductions anticipées des taux par la Réserve fédérale américaine.

"Il n'y aura pas de baisse des taux d'intérêt en mars (à moins d'un retour des tensions sur le système financier), mais nous maintenons notre appel à une baisse des taux en mai avec 150 points de base de réductions cette année", a déclaré la banque ING dans une note.

Pendant ce temps, le rendement des obligations indiennes de référence à 10 ans a clôturé à 7,0555% vendredi, affichant la plus forte baisse hebdomadaire en 15 mois, alors qu'un budget fiscalement prudent a stimulé l'appétit pour les titres du gouvernement.

Les acteurs du marché s'attendent à ce que le rendement de l'obligation de référence se négocie dans une fourchette de 6,98%-7,08% jusqu'à l'annonce de la politique monétaire jeudi.

New Delhi vise à réduire son déficit fiscal à 5,1% du produit intérieur brut lors du prochain exercice, contre 5,8% cette année.

Le gouvernement empruntera 14,13 trillions de roupies (170,5 milliards de dollars) au cours du prochain exercice financier, ce qui est nettement inférieur aux attentes du marché (15,60 trillions de roupies) et également inférieur à l'emprunt de cette année (15,43 trillions de roupies).

Les acteurs du marché s'attendent à une forte hausse des prix des obligations dans les mois à venir, en raison de l'afflux continu de capitaux étrangers, avant que la dette ne soit ajoutée aux indices mondiaux.

Le projet du gouvernement de resserrer la politique fiscale au cours du prochain exercice financier a non seulement stimulé les obligations souveraines, mais pourrait également inciter la banque centrale du pays à assouplir sa position sur les liquidités, a déclaré Neeraj Gambhir, directeur de groupe et responsable de la trésorerie, des marchés et des produits bancaires de gros chez Axis Bank.

Toutefois, M. Gambhir ne s'attend pas à ce que la banque centrale prenne des mesures lors de sa réunion de politique générale cette semaine et qu'elle continue à injecter des fonds par le biais de prises en pension de courte durée.

ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** HSBC India Jan services PMI - 5 février, lundi (10:30 a.m. IST) ** U.S. Jan S&P Global services and composite PMI - 5 février, lundi (8:15 p.m. IST) ** U.S. Jan ISM non-manufacturing PMI - 5 février, lundi (8:30 p.m. IST) ** U.S. Dec international trade - 7 février, mercredi (7:00 p.m. IST) ** U.S. Dec international trade - 7 février, mercredi (7:00 p.m. IST) ** India policy rate decision - 7 février, mercredi (7:00 p.m. IST) ** U.S. ISM non-manufacturing PMI - 5 février, lundi (8:30 p.m. IST) (1$ = 82,8850 roupies indiennes) (Dharamraj Dhutia et Jaspreet Kalra ; Editing by Mrigank Dhaniwala and Janane Venkatraman)