La roupie indienne devrait s'inspirer cette semaine des mouvements de l'indice du dollar tout en gardant un œil sur les données clés du marché du travail américain, et les rendements obligataires devraient avoir une tendance à la baisse jusqu'en 2024.

La roupie a terminé en légère baisse à 83,2075 contre le dollar américain vendredi, sous la pression de la demande en dollars de la part des importateurs et d'une légère reprise de l'indice du dollar.

Les investisseurs évaluent actuellement à 85 % la probabilité d'une baisse des taux américains en mars, selon l'outil FedWatch du CME Group.

L'unité domestique a terminé l'année 2023 en baisse d'environ 0,5 % en glissement annuel et a enregistré sa sixième baisse annuelle consécutive. La semaine dernière, la roupie est restée dans une fourchette comprise entre 83,10 et 83,35.

"Nous pensons que la roupie devrait s'apprécier à partir de maintenant dans un contexte de soutien global", a déclaré Abhilash Koikkara, responsable des devises et des taux chez Nuvama Professional Clients Group.

Si les données du marché du travail renforcent l'idée d'un ralentissement potentiel de l'économie américaine, l'indice du dollar pourrait baisser davantage, ce qui aiderait la roupie, a ajouté M. Koikkara.

D'autres données américaines clés sont prévues cette semaine, notamment les demandes initiales d'allocations chômage jeudi, suivies par les chiffres des emplois non agricoles et du chômage vendredi, qui sont très surveillés.

Selon un sondage Reuters, le nombre d'emplois non agricoles devrait tomber à 158 000, contre 199 000 en novembre.

L'augmentation des entrées de capitaux étrangers sur les marchés indiens a également apporté un certain soutien à la roupie, mais l'unité nationale n'a pas été en mesure de gagner beaucoup car la banque centrale est probablement intervenue au cours des dernières semaines pour absorber les entrées de capitaux, selon les négociants.

Sur un total de 28,7 milliards de dollars d'entrées dans les actions et les obligations indiennes en 2023, environ 10,1 milliards de dollars sont arrivés au cours du seul mois de décembre, selon les données de la NSDL.

Entre-temps, les rendements des obligations d'État indiennes devraient continuer à baisser, avec des niveaux attrayants qui séduisent les investisseurs "value".

Le rendement des obligations indiennes de référence à 10 ans a terminé en légère baisse la semaine dernière, à 7,1754 %, après avoir augmenté la semaine précédente.

Les traders s'attendent à ce que le rendement se situe dans la fourchette 7,10 %-7,20 % cette semaine, et prévoient une augmentation des volumes après un faible volume d'échanges au cours de la dernière semaine de 2023.

La courbe des rendements des emprunts d'État indiens devrait se pentifier en 2024, car les paris sur les baisses de taux de la Réserve fédérale et de la Banque de réserve indienne s'intensifient. Les obligations resteront également soutenues car les banques d'État, les plus grands détenteurs d'obligations et qui étaient des vendeurs nets en novembre et décembre, devraient devenir des acheteurs, ont déclaré les traders.

L'attention des investisseurs se portera également sur les bons du Trésor américain et sur la capacité du rendement à 10 ans à franchir de nouveaux niveaux après avoir baissé sous le niveau technique clé de 3,85 % vers la fin du mois de décembre.

Les acteurs du marché ont parié de manière agressive sur une baisse des taux américains et envisagent une réduction de plus de 150 points de base en 2024, même si la Fed n'a annoncé que 75 points de base de réduction.

"Au cours du prochain trimestre, les obligations devraient rester dans une fourchette, avec un biais légèrement haussier en raison du sentiment obligataire mondial et en prévision d'une modération éventuelle de l'inflation globale au cours des prochains trimestres", a déclaré Sandeep Bagla, PDG de Trust Mutual Fund. ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** PMI manufacturier américain S&P Global - 2 janvier, mardi (8:15 p.m. IST)

** Inde : PMI manufacturier mondial S&P de décembre - 3 janvier, mercredi (10:30 a.m. IST)

** ISM manufacturier américain de décembre - 3 janvier, mercredi (20:30 p.m. IST)

** Risque global américain janvier-mars - 3 janvier, mercredi (10:30 p.m. IST)

** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux Etats-Unis semaine au 25 décembre - 4 janvier, jeudi (6:00 p.m. IST)

** PMI des services et PMI composite S&P Global - 4 janvier, jeudi (8:15 p.m. IST)

** Inde, janvier-mars, risque global - 5 janvier, vendredi (8:30 a.m. IST)

** Inde Déc S&P Global services PMI - 5 janvier, vendredi (10:30 a.m. IST)

** États-Unis : emplois non agricoles et taux de chômage - 5 janvier, vendredi (19:00 p.m. IST)

** Commandes d'usines en novembre aux États-Unis - 5 janvier, vendredi (20:30 p.m. IST)

** ISM non manufacturier PMI - 5 janvier, vendredi (8:30 p.m. IST) (rapporté par Dharamraj Dhutia et Jaspreet Kalra ; édité par Sonia Cheema)