La roupie indienne suivra l'exemple des autres devises asiatiques cette semaine, tandis que les investisseurs en obligations d'État surveilleront les mouvements des rendements du Trésor américain, dans l'attente des données sur l'emploi non agricole de février aux États-Unis, à la recherche de signes d'assouplissement des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

La roupie a terminé peu changée à 82,90 pour un dollar américain vendredi et a affiché un léger gain hebdomadaire de 0,04%, sa troisième hausse consécutive d'une semaine sur l'autre, aidée par des entrées sur les marchés des actions et de la dette.

La plupart des monnaies asiatiques ont progressé vendredi, mais sont restées mitigées d'une semaine sur l'autre, tandis que l'indice du dollar a terminé la semaine en légère baisse. Les traders s'attendent à ce que la roupie se négocie entre 82,75 et 83,10 cette semaine.

Le biais sur la roupie sera "légèrement du côté de la dépréciation", en raison de l'incertitude sur le calendrier de la première réduction des taux par la Fed, a déclaré Arnob Biswas, responsable de la recherche sur les devises étrangères chez SMC Global Securities.

Une hausse de l'indice du dollar, soutenue par des données économiques américaines solides, pourrait exercer une pression sur les devises asiatiques, y compris la roupie, a ajouté M. Biswas.

Une baisse des taux en mars est pratiquement exclue, et les probabilités pour mai et juin sont respectivement de 18 % et légèrement supérieures à 63 %, selon l'outil FedWatch du CME.

Les primes à terme dollar-rupee ont terminé la semaine en baisse, le rendement implicite à 1 an ayant perdu 7 points de base d'une semaine sur l'autre, à 1,65%. Cette baisse s'explique par la pression exercée par les attentes d'un report des baisses de taux et par les inquiétudes concernant la rareté du dollar en raison de l'échéance, le 11 mars, du swap d'achat et de vente dollar-roupie de la RBI, d'un montant de 5 milliards de dollars, selon les traders.

Pendant ce temps, le rendement des obligations du gouvernement indien à 10 ans a terminé à 7,0572% vendredi dernier, légèrement plus bas pour la semaine et devrait se situer entre 7,04% et 7,12% cette semaine, selon les traders.

En l'absence d'éléments déclencheurs majeurs au niveau local, les traders continueront à surveiller les mouvements des rendements du Trésor et l'évolution de la situation des liquidités du système bancaire.

Le marché n'a pas beaucoup réagi à la forte augmentation du PIB indien de 8,4% au cours du trimestre octobre-décembre, beaucoup plus rapide que les estimations du marché de 6,6% et plus élevée que la croissance de 7,6% au cours des trois mois précédents.

La troisième économie d'Asie a également révisé ses estimations de croissance pour l'exercice 2024, passant de 7,3 % à 7,6 %. Les économistes ont souligné une augmentation plus modeste de la valeur ajoutée brute (VAB) de l'Inde, une mesure de la valeur totale des biens et services produits dans l'économie.

ICICI Securities Primary Dealership a toutefois estimé la croissance à 6,5 % pour la prochaine année fiscale, ce qui est inférieur aux estimations de 7 % de la banque centrale. Les révisions en année pleine des données de croissance de l'année en cours ne doivent pas fondamentalement modifier les perspectives de politique monétaire de la RBI.

Seul le calibrage des taux réels pourrait conduire à des réductions de taux et un tel calibrage "ne devrait aboutir qu'à un cycle de réduction peu profond qui pourrait ne pas commencer avant le mois d'août et pourrait même être retardé jusqu'à S2FY25", a déclaré le négociant principal dans une note.

ÉVÉNEMENTS CLÉS : ** HSBC India Feb services PMI - 4 mars, lundi (10:30 a.m. IST) ** U.S. Feb S&P Global services and composite PMI - 5 mars, mardi (8:15 p.m. IST) ** U.S. Jan factory orders - 5 mars, mardi (8:30 p.m. IST) ** U.S. Feb ISM non-manufacturing PMI - 5 mars, mardi (8:30 p.m. IST) ** U.S. Jan international trade GDP - 7 mars, mardi (8:30 p.m. IST) ** U.S. Jan international trade GDP - 7 mars, mardi (8:00 p.m. IST) ** U.S. Jan International Trade GDP - 7 mars, mardi (8:00 p.m. IST) PIB du commerce international de janvier - 7 mars, jeudi (19 h 00 IST) ** Demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage aux États-Unis - semaine du 26 février - 7 mars, jeudi (19 h 00 IST) ** Emplois non agricoles et taux de chômage de février aux États-Unis - 8 mars, vendredi (19 h 00 IST) (Reportage de Dharamraj Dhutia et Jaspreet Kalra ; Rédaction de Janane Venkatraman)