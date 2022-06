Wall Bourse Weekahead : Les espoirs déçus d'une inflation maximale font souffrir davantage les actions et les obligations

Vendredi, les investisseurs ont eu un aperçu de ce à quoi ils peuvent s'attendre dans les semaines à venir, puisque le S&P 500 a chuté de plus de 2,5 %, tandis que les rendements de l'indice de référence du Trésor ont atteint leur plus haut niveau depuis le début du mois de mai, après que des données sur l'inflation plus fortes que prévu aient renforcé les attentes de hausses de taux plus agressives de la Fed dans le courant de l'année. Les rendements obligataires évoluent de manière inverse aux prix.

"Aujourd'hui, les données sur l'inflation ont été décevantes. De nombreux espoirs d'un pic sont maintenant anéantis", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez LPL Financial. "Les craintes concernant l'inflation et l'impact potentiel des bénéfices des entreprises américaines ajoutent aux inquiétudes des investisseurs ici."

Les actions et les obligations ont chuté en même temps pendant la majeure partie de l'année, le resserrement de la politique de la Fed ayant fait grimper les rendements et asséché l'appétit pour le risque, mettant à mal les investisseurs qui avaient compté sur un panorama des deux actifs pour amortir les baisses de leurs portefeuilles.

Ces mouvements se sont partiellement inversés au cours des dernières semaines dans l'espoir qu'un pic potentiel de l'inflation permettrait à la Fed de devenir moins agressive plus tard cette année.

Mais avec les marchés qui parient maintenant que les décideurs augmenteront les taux d'au moins 50 points de base lors de leurs trois prochaines réunions, les attentes d'une attitude dovish de la Fed s'estompent et les investisseurs pensent que d'autres baisses sont à prévoir.

"Étant donné que les pressions sur les prix aux États-Unis montrent peu de signes d'assouplissement, nous doutons que la Fed retire son pied des freins de sitôt", ont écrit vendredi les analystes de Capital Economics. "Nous soupçonnons donc que davantage de douleur est encore en réserve pour les marchés d'actifs américains, avec des rendements du Trésor qui augmentent encore et le marché boursier qui reste sous pression."

Le S&P est en baisse de 18,5 % depuis le début de l'année, s'approchant à nouveau de la baisse de 20 % depuis les sommets records que de nombreux investisseurs considèrent comme un marché baissier. Les rendements des obligations du gouvernement américain à 10 ans - une référence pour les taux hypothécaires et autres instruments financiers - ont plus que doublé.

Phil Orlando, stratège en chef du marché des actions chez Federated Hermes, a renforcé les positions en liquidités dans les portefeuilles qu'il gère pour les porter à 6 % - la plus grande allocation qu'il ait jamais détenue - tout en réduisant les avoirs en obligations. Sur les marchés d'actions, il surpondère les secteurs qui devraient bénéficier de la hausse des prix, comme l'énergie.

"Vous avez une image très difficile pour les marchés financiers pour les prochains mois", a-t-il déclaré. "Les investisseurs (doivent) accepter que le point de vue du consensus était erroné et que l'inflation reste un problème."

Pour M. Orlando, la crainte de la stagflation - une période de ralentissement de la croissance et d'inflation élevée - est le moteur du marché.

Dans l'ensemble, 77 % des gestionnaires de fonds s'attendent à une stagflation dans l'économie mondiale au cours des 12 prochains mois, le niveau le plus élevé depuis août 2008, selon une enquête de BoFA Global Research réalisée avant les données sur l'inflation de vendredi.

Ces chiffres, qui montrent que les prix à la consommation ont augmenté de 8,6 % en mai, poussent certaines banques de la Bourse à revoir à la hausse leurs prévisions quant à l'ampleur du relèvement des taux par la Fed pour juguler l'inflation dans les mois à venir, ce qui risque de faire souffrir les investisseurs au maximum.

Barclays voit maintenant les décideurs politiques procéder à leur première hausse de 75 points de base en 28 ans lors de leur réunion de la semaine prochaine, tandis que les stratèges de Goldman Sachs prévoient des hausses de 50 points de base lors de chacune des trois prochaines réunions, conformément à ce que les marchés évaluaient vendredi. La Fed a déjà relevé les taux de 75 points de base cette année.

Entre-temps, peu d'investisseurs s'attendent à ce que la chute des marchés boursiers fasse dévier la Fed de sa stratégie de lutte contre l'inflation.

Un sondage BoFA Global Research réalisé avant la publication des chiffres de l'IPC vendredi a montré que 34 % des investisseurs obligataires mondiaux pensent que la banque centrale ignorera complètement la faiblesse des actions, ne s'arrêtant que si les marchés deviennent dysfonctionnels.

Pramod Atluri, gestionnaire de portefeuille à revenu fixe chez Capital Group et Principal Investment Officer sur Bond Fund of America (BFA), fait partie des investisseurs obligataires qui ont réduit la duration - qui est la sensibilité du portefeuille aux variations des taux d'intérêt - au cours des dernières semaines.

"Je pensais qu'il y avait une chance raisonnable que l'inflation ait atteint un pic à 8,5 %, et que nous serions sur une tendance régulière à la baisse pour le reste de cette année. Et cela ne s'est pas produit", a déclaré M. Atluri.

"Nous sommes maintenant revenus à un point où nous nous demandons si deux hausses de 50 points de base et peut-être une troisième hausse de 50 points de base sont suffisantes."